«20 тонн украинской малины завернули обратно на границе»: поляки обнаружили в ней пластмассу

Зелёная пластмасса, которая была обнаружена в 20 тоннах замороженной украинской малины, может оказывать негативное влияние на здоровье человека, пишет Radio Maryja. Портал сообщает, что этот испорченный товар, находящийся в 800 бумажных пакетах был вовремя задержан на польско-украинской границе, и он так и не попал на территорию страны.
Партия 20 тонн замороженной малины, которая поступила с территории Украины в 800 бумажных пакетах, была задержана на границе ввиду обнаружения пластиковых элементов, сообщает Radio Maryja.
Воеводская инспекция качества сельскохозяйственных и пищевых продуктов в Люблине рассказала, что решение по этому делу было вынесено 9 февраля, оно подлежит немедленному исполнению и
передано таможне, которая предпримет дальнейшие действия.
«Таким образом, задержанная партия замороженной малины не попала в Польшу. Товар был задержан на границе», — говорится в заявлении. Лабораторные образцы содержали элементы зелёного пластика различных размеров от 2 х 2 мм до примерно 4,5 х 0,7 мм. «Пластмасса может оказать негативное влияние на здоровье человека», — указывают органы.
Недавно Инспекция в Люблине приняла аналогичные решения о запрете продажи агропродовольственной продукции, в которой она обнаружила наличие заплесневелых и испорченных фруктов/
Radio Maryja отмечает, что инспекция круглосуточно, семь дней в неделю, проводит проверки качества агропродовольственной продукции, которая импортируется из-за пределов ЕС.
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