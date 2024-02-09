«Одни привилегии, никаких обязательств»: польский эксперт раскритиковал отношение ЕС к Украине

Фермеры многих европейских стран решились на проведение масштабных протестов, так как «они дошли до точки» из-за своей экономической ситуации — украинская продукция лишает их конкурентоспособности и вытесняет с рынка ЕС, говорит директор Института сельскохозяйственной экономики Моника Пшеворска. В беседе с Do Rzeczy она признаёт, что сейчас украинскому олигарху куда легче достучаться до ЕС, нежели европейскому фермеру.

«На настоящий момент Украина обладает всеми привилегиями ассоциированного государства ЕС, но не имеет никаких обязательств. В результате украинские фермеры не только не должны соответствовать каким-либо критериям, но они ещё и получают огромные привилегии», — сетует в интервью Do Rzeczy директор Института сельскохозяйственной экономики Моника Пшеворска. По её словам, фермеры из многих европейских стран решились на проведение масштабных протестов, потому что «они дошли до точки» из-за своей экономической ситуации.

В беседе эксперт обратила внимание на то, что за последние месяцы ситуация резко ухудшилась из-за введения ЕС правил, влияющих на конкурентоспособность ферм в Европе, и одновременного открытия рынка для агропродовольственной продукции c Украины. Вместе того чтобы попадать на Африканский континент, украинское продовольствие стремится вытеснить европейские продукты из Европы. «При таком раскладе продукция европейского фермера нисколько не конкурентоспособна, и поэтому он не может на ней заработать. Именно поэтому фермеры вышли на улицы, чтобы показать, что продолжаться так дальше не может», — объяснила Пшеворска.

У неё нет сомнений в том, что Еврокомиссия пытается обмануть фермеров. Брюссель, с одной стороны, идёт на определённые уступки, но в то же время заставляет фермеров внедрять ряд новых «зелёных» решений. «Следовательно, мы имеем чёткий двойной подход, исходящий от ЕС. К сожалению, правда заключается в том, что еврократы и далее будут пытаться обманывать фермеров. Только вот они уже очень хорошо знакомы с законом и чётко проверяют то, что им предлагают», — добавила она. По её оценкам, фермеры на самом деле действуют в интересах продовольственной безопасности ЕС, и протесты будут лишь усиливаться, впрочем, как и сотрудничество между европейскими странами.

Пшеворска также уверена в том, что европейские фермеры не дадут своего согласия на процесс ​​либерализации торговли с Украиной, как это происходит сейчас. По её мнению, Брюсселю необходимо вернуться к концепции поддержки транзита украинских продуктов питания через территорию Польши или других стран — членов ЕС. «...это также в наших интересах, потому что, если эта еда не попадёт туда, куда должна, мы столкнёмся с новой волной миграции народов», — предупредила она.

В интервью аналитик указывает на то, что сегодня для еврократов на первом месте стоит благосостояние, даже если оно будет достигнуто в ущерб европейского фермера. По её словам, ситуация следующая: богатый украинский олигарх имеет более лёгкий доступ к лицам, принимающим решения в ЕС, нежели европейский фермер. «Решения, которые принимаются, выгодны не общему рынку, а украинским олигархам», — резюмировала она в Do Rzeczy.