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The Washington Post: в ВСУ жалуются на острую нехватку бойцов

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ВСУ испытывают острый кадровый голод по всему фронту, пишет издание The Washington Post после бесед с украинскими военнослужащими на местах. По их словам, недостаток бойцов стал самой острой проблемой для Украины, в то время как Россия вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует свои атаки.
The Washington Post: в ВСУ жалуются на острую нехватку бойцов
AP
Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта, пишет The Washington Post со ссылкой на заявления военнослужащих на местах. На сегодняшний день кадровый дефицит стал самой острой проблемой ВСУ по всему фронту, поскольку Россия вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует свои атаки. Командиры батальонов и солдаты ВСУ жалуются на истощённость своих подразделений, что затрудняет сдерживание натиска российской армии.
 
Сообщения об острой нехватке войск поступают в тот момент, когда Зеленский готовится заменить своего военкома Залужного, при этом одно из их главных разногласий заключается в том, сколько новых военнослужащих необходимо мобилизовать Киеву и как им платить, поскольку финансовая помощь западных партнёров Украины не может быть использована для выплаты зарплат солдатам, а бюджет Украины уже трещит по швам.
 
Дебаты в Киеве о мобилизации и о том, до какой степени страна должна её ускорить, разозлили солдат ВСУ на передовой, которые пожаловались на сильную неукомплектованность своих подразделений и отсутствие обученных кадров. По словам одного из собеседников газеты, в скором времени фронт рухнет, а украинский конфликт закончится «множеством смертей» и «глобальным провалом».
 
Нехватка боеприпасов и оружия также является проблемой. К примеру, один командир, чьё подразделение недавно было переброшено на новый участок фронта на востоке Украины, рассказал журналистам газеты The Washington Post, что получил всего 10 снарядов для двух гаубиц.
 
Дефицит кадров может иметь эффект домино, говорят украинские военные на местах. Кроме того, они пожаловались на недостаточную физическую подготовку бойцов, большинство из которых старше 40 лет. Из-за нехватки людей отсутствует ротация украинских военных, которые морально и физически истощены из-за переутомления.
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источник
Washington Post США Северная Америка
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