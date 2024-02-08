ВСУ испытывают острый кадровый голод по всему фронту, пишет издание The Washington Post после бесед с украинскими военнослужащими на местах. По их словам, недостаток бойцов стал самой острой проблемой для Украины, в то время как Россия вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует свои атаки.

Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта, пишет The Washington Post со ссылкой на заявления военнослужащих на местах. На сегодняшний день кадровый дефицит стал самой острой проблемой ВСУ по всему фронту, поскольку Россия вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует свои атаки. Командиры батальонов и солдаты ВСУ жалуются на истощённость своих подразделений, что затрудняет сдерживание натиска российской армии.

Сообщения об острой нехватке войск поступают в тот момент, когда Зеленский готовится заменить своего военкома Залужного, при этом одно из их главных разногласий заключается в том, сколько новых военнослужащих необходимо мобилизовать Киеву и как им платить, поскольку финансовая помощь западных партнёров Украины не может быть использована для выплаты зарплат солдатам, а бюджет Украины уже трещит по швам.

Дебаты в Киеве о мобилизации и о том, до какой степени страна должна её ускорить, разозлили солдат ВСУ на передовой, которые пожаловались на сильную неукомплектованность своих подразделений и отсутствие обученных кадров. По словам одного из собеседников газеты, в скором времени фронт рухнет, а украинский конфликт закончится «множеством смертей» и «глобальным провалом».