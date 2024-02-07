Многие украинские военные находятся на передовой бессменно вот уже почти два года, напоминает LCI. Как отмечает международный обозреватель телеканала Карин Жантиль Де Канкод, в условиях отсутствия боеприпасов и тяжёлых людских потерь психологическое состояние солдат оставляет желать лучшего. Если Зеленский не обеспечит ротацию военнослужащих, люди могут сломаться, предупреждает журналист.

ВЕДУЩИЙ: Вернёмся к разговору о мужчинах, которые находятся на фронте с самого начала конфликта. Они не возвращались домой.

КАТРИН ЖАНТИЛЬ ДЕ КАНКОД, международный обозреватель LCI: Так, действительно, долго выдержать нельзя.

ВЕДУЩИЙ: Сейчас уже мы даже задаёмся вопросом… Хоть я и не специалист, но всё же: что они делают, чтобы продержаться? Чтобы продемонстрировать какую-то эффективность?

КАТРИН ЖАНТИЛЬ ДЕ КАНКОД: Здесь не только это. Есть одна вещь, о которой не говорят, но которая имеет важнейшее значение в жизни солдат. Это число их товарищей, которые были убиты или получили ранения. Они не упоминают об этом, но нужно понимать, что с психологической точки зрения… когда вы в течение почти двух лет видели столько своих товарищей мёртвыми или ранеными, вы представляете, какая это психологическая нагрузка, когда нужно держаться. Кроме того, когда облегчения нет, вам совершенно необходимо выстоять. Это означает, помимо прочего, что Владимир Зеленский — мы ещё обсудим, разумеется, его слова…

ВЕДУЩИЙ: …Его интервью телеканалу RAI…

КАТРИН ЖАНТИЛЬ ДЕ КАНКОД: …Но ему нужно будет найти решение, чтобы обеспечить солдатам облегчение, ведь, действительно, в условиях нехватки боеприпасов и необходимости оставаться на фронте столь длительное время приходит момент, когда люди ломаются. В таких обстоятельствах невозможно выдержать долго.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.