Украине не хватает артиллерийских снарядов даже для эффективной обороны, не говоря уже о наступлении, для которого требуется намного больше боеприпасов, пишет Politico. На этом фоне в ВСУ признают превосходство России на поле боя.

У украинской армии слишком мало артиллерийских снарядов даже для того, чтобы эффективно обороняться, не говоря уже о переходе в наступление, для которого требуется намного больше боеприпасов, пишет Politico.

Несмотря на наращивание Украиной внутреннего производства снарядов, страна по-прежнему полагается на поставки своих союзников, которые не спешат раскошеливаться и опустошать собственные запасы. По словам украинских военных, у них и раньше не было достаточного количества снарядов, однако отсутствие дополнительной западной помощи делает ситуацию ещё хуже.

Высокопоставленный офицер украинской армии на условиях анонимности сообщил Politico, что Россия доминирует на поле боя, учитывая, что ВСУ значительно уступают по количеству ежедневно выпускаемых снарядов. «Сейчас на некоторых направлениях это число иногда во много раз превышает наш ответ», — отметил офицер.

Острая нехватка снарядов, как отмечает издание, является одной из ключевых причин, вынудивших украинскую армию перейти к обороне по всему фронту. Однако даже в условиях перехода к обороне ВСУ приходится экономить боеприпасы, что вынуждает на поле боя всё чаще полагаться на беспилотники, запасы которых тоже не бесконечны.