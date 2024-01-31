Bloomberg: из-за нехватки боеприпасов Украина не справляется с отражением российских атак

Ситуация на фронте становится всё более плачевной для Украины, отмечает Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских чиновников. Украинские системы ПВО, которые полагаются на предоставленные союзниками дорогостоящие перехватчики, не способны уничтожить такое количество прилетающих снарядов. Для сдерживания сил России Киеву необходимы постоянные поставки артиллерийских боеприпасов, которые его западные союзники сейчас не могут гарантировать.

Украина столкнулась с нехваткой артиллерийских снарядов и зенитных ракет для защиты своих городов от российских атак, а жизненно важная помощь из Европы и США завязла в процессе согласования, потому что Киев перешёл к обороне, пишет Bloomberg.

Публично представители Украины заявляют, что будут продолжать борьбу с российскими войсками, даже если союзники не окажут им поддержку. Но, по словам западных чиновников, знакомых с ходом обсуждений и пожелавших остаться неназванными, ситуация на фронте становится всё более плачевной: киевские войска с трудом сдерживают силы Москвы.

По словам одного из европейских дипломатов, недавние волны российских ракетных ударов достигли целей в Киеве и других городах, поскольку украинские системы ПВО, которые в значительной степени полагаются на дорогостоящие перехватчики, предоставленные союзниками, не смогли уничтожить такое количество прилетающих снарядов.

За последнее время боевые действия превратились в окопную войну с использованием беспилотников, оставляющих мало шансов для каждой из сторон застать врасплох другую. Но для поддержания «активной обороны», как сейчас называют этот подход, Украине необходимы постоянные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые с трудом обеспечивают союзники.

По словам дипломатов, европейские союзники не дотянут до 1 млн снарядов, которые они обещали поставить к 1 марта, и предоставят Киеву лишь около 600 тыс. к этому сроку на фоне постоянных задержек в производстве и опасений по поводу истощения запасов. Между тем, если у украинских войск не будет снарядов, чтобы продолжать давление, Россия сможет продолжать обстрел артиллерией, пока её пехота атакует украинские позиции, и тогда для Киева дело может приобрести неприятный оборот.