Bloomberg: из-за нехватки боеприпасов Украина не справляется с отражением российских атак
Украина столкнулась с нехваткой артиллерийских снарядов и зенитных ракет для защиты своих городов от российских атак, а жизненно важная помощь из Европы и США завязла в процессе согласования, потому что Киев перешёл к обороне, пишет Bloomberg.
Публично представители Украины заявляют, что будут продолжать борьбу с российскими войсками, даже если союзники не окажут им поддержку. Но, по словам западных чиновников, знакомых с ходом обсуждений и пожелавших остаться неназванными, ситуация на фронте становится всё более плачевной: киевские войска с трудом сдерживают силы Москвы.
По словам одного из европейских дипломатов, недавние волны российских ракетных ударов достигли целей в Киеве и других городах, поскольку украинские системы ПВО, которые в значительной степени полагаются на дорогостоящие перехватчики, предоставленные союзниками, не смогли уничтожить такое количество прилетающих снарядов.
За последнее время боевые действия превратились в окопную войну с использованием беспилотников, оставляющих мало шансов для каждой из сторон застать врасплох другую. Но для поддержания «активной обороны», как сейчас называют этот подход, Украине необходимы постоянные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые с трудом обеспечивают союзники.
По словам дипломатов, европейские союзники не дотянут до 1 млн снарядов, которые они обещали поставить к 1 марта, и предоставят Киеву лишь около 600 тыс. к этому сроку на фоне постоянных задержек в производстве и опасений по поводу истощения запасов. Между тем, если у украинских войск не будет снарядов, чтобы продолжать давление, Россия сможет продолжать обстрел артиллерией, пока её пехота атакует украинские позиции, и тогда для Киева дело может приобрести неприятный оборот.
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