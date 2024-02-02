WP: ослабит ВСУ и порадует Россию — отставка Залужного даст Зеленскому обратный результат

Идея Зеленского уволить Залужного с целью «освежить ситуацию» скорее приведёт к обратному эффекту, утверждает The Washington Post. Этот шаг нанесёт удар по моральному духу войск на передовой, а также позволит Москве воспользоваться нестабильностью для очередного прорыва, предупреждает сам Залужный. Кроме того, это никак не решит проблему нехватки людей и ослабевающей поддержки Запада.

Отставка Валерия Залужного с целью «освежить ситуацию» чревата для Зеленского обратным эффектом, утверждает The Washington Post. Столь быстрая негативная реакция в военных рядах, недоверие некоторых чиновников в Киеве и неуверенность на Западе говорят о том, что отстранение Зеленским популярного генерала приведёт к обратному результату: это не только позволит Москве воспользоваться нестабильностью и нанесёт удар по моральному духу ВСУ, но и не приведёт ни к каким значительным изменениям для Украины.

«В этой ситуации выиграет только Россия», — рассказал изданию высокопоставленный военный чиновник Украины на условиях анонимности. По его словам, Залужный спокойно отнёсся к своей потенциальной отставке, при этом предупредив Зеленского, что этот шаг вряд ли как-то изменит ситуацию на поле боя, и объяснив ему, с чем придётся столкнуться его преемнику.

Новому главнокомандующему достанутся те же уставшие и малочисленные войска «в затяжном, изнурительном тупике», которые по-прежнему будут сражаться с «более крупными и лучше вооружёнными силами», утверждает Залужный. При этом новому главкому всё равно потребуется мобилизация, против которой так резко выступает Зеленский, — и смена военного руководства никак не решит эту проблему. Более того, отставка Залужного не поможет Украине и с поставками западной помощи: Киеву по-прежнему срочно необходимы деньги, оружие, боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование — а новость об отстранении Залужного вызвала на Западе серьёзную критику и беспокойство, отмечает WP.

По данным издания, если документ об отставке всё же будет подписан, тот, кто заменит Залужного, почти наверняка будет «более близок и верен президенту», чем Залужный, который никогда не боялся высказывать своё мнение и критиковать действия Зеленского. Главными претендентами на этот пост являются генерал-полковник Александр Сырский, нынешний командующий Сухопутными войсками ВС Украины, а также начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, сообщает WP.