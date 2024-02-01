Responsible Statecraft: западное оружие не поможет Украине победить Россию

Отправка на Украину всё более мощных систем вооружений не поможет Киеву приблизиться к победе, поскольку Москва уже успела адаптироваться к его применению, пишет в статье для Responsible Statecraft американский профессор истории Марк Эпископос. Он также призывает западных союзников Украины не полагаться на мнение о том, что запасы ракет у России подходят к концу.

Стратегия западных политиков, предполагающая отправку на Украину всё более мощных вооружений и финансирования, в надежде, что при достаточной настойчивости можно добиться чего-то, близкого к полной победе, является глубоко ошибочной и рискует поставить Киев и его западных партнёров в ещё более опасное военное положение в предстоящем году, пишет в статье для Responsible Statecraft американский профессор истории Марк Эпископос.

По его словам, российское командование имеет представление о том, какие западные вооружения ещё предстоит поставить Украине и на данном этапе конфликта у него имелись месяцы, если не годы, чтобы смоделировать последствия их применения и превентивно разработать контрмеры против них. Россия могла бы отреагировать на расширение поставок западных ракет широким спектром асимметричных мер, способствующих опасному усилению напряжённости, предупреждает автор.

Не менее ошибочным, по мнению эксперта, является представление о том, что Россия сама сталкивается с критической нехваткой ракет. Хотя невозможно точно оценить российские запасы различных высокоточных боеприпасов, есть явные признаки того, что Кремль успешно укрепил свою оборонно-промышленную базу.

После двух лет жестоких боевых действий, в которых Россия постепенно одерживала верх, ставки стали выше, чем когда-либо, а издержки продолжающихся просчётов потенциально катастрофичны. Сторонникам Киева по обе стороны Атлантики давно пора вернуться к реалистичному мышлению, которое объясняло бы, а не затушёвывало ужасные условия, с которыми сталкивается Украина, считает специалист.