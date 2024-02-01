Отправка на Украину всё более мощных систем вооружений не поможет Киеву приблизиться к победе, поскольку Москва уже успела адаптироваться к его применению, пишет в статье для Responsible Statecraft американский профессор истории Марк Эпископос. Он также призывает западных союзников Украины не полагаться на мнение о том, что запасы ракет у России подходят к концу.
Стратегия западных политиков, предполагающая отправку на Украину всё более мощных вооружений и финансирования, в надежде, что при достаточной настойчивости можно добиться чего-то, близкого к полной победе, является глубоко ошибочной и рискует поставить Киев и его западных партнёров в ещё более опасное военное положение в предстоящем году, пишет в статье для Responsible Statecraft американский профессор истории Марк Эпископос.
По его словам, российское командование имеет представление о том, какие западные вооружения ещё предстоит поставить Украине и на данном этапе конфликта у него имелись месяцы, если не годы, чтобы смоделировать последствия их применения и превентивно разработать контрмеры против них. Россия могла бы отреагировать на расширение поставок западных ракет широким спектром асимметричных мер, способствующих опасному усилению напряжённости, предупреждает автор.
Не менее ошибочным, по мнению эксперта, является представление о том, что Россия сама сталкивается с критической нехваткой ракет. Хотя невозможно точно оценить российские запасы различных высокоточных боеприпасов, есть явные признаки того, что Кремль успешно укрепил свою оборонно-промышленную базу.
После двух лет жестоких боевых действий, в которых Россия постепенно одерживала верх, ставки стали выше, чем когда-либо, а издержки продолжающихся просчётов потенциально катастрофичны. Сторонникам Киева по обе стороны Атлантики давно пора вернуться к реалистичному мышлению, которое объясняло бы, а не затушёвывало ужасные условия, с которыми сталкивается Украина, считает специалист.
Украина остро нуждается в новых средствах ПВО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время разговора с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном. Собеседники, в частности, обсудили ситуацию на фронте и действия ВСУ.
Большинство россиян (66%), принявших участие в новом исследовании, признались, что заметили у себя признаки номофобии — нежелание расставаться с любимым мобильным устройством даже в случае серьёзной поломки.
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, что водный кефир, или тибикос, — это пробиотический напиток, который получается в результате ферментации. По её словам, пока медики не могут с уверенностью говорить о его пользе.
Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего программиста ЦРУ и предполагаемого информатора WikiLeaks Джошуа Шульте к 40 годам тюремного заключения по делу об утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7.
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказал мнение, что Соединённые Штаты после госпереворота на Украине в 2014 году полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны.
Сотрудники Читинской таможни выявили в грузовом поезде на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Забайкальск» партию с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу.
Сенат конгресса Соединённых Штатов планирует проголосовать по законопроекту о финансировании помощи Украине и ужесточении пограничного контроля на южной границе США на следующей неделе, сообщил лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер.