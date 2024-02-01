«Фундаментально не улучшились» — немецкий эксперт об усилиях НАТО по развитию своих военных возможностей

В НАТО с 2022 года заявляют об улучшении боеспособности блока. Военный эксперт Томас Вигольд оценивает изменения осторожней: «на бумаге она немного улучшилась». В эфире Phoenix он указывает, что пополнение западных арсеналов займёт годы, например, заказанные для бундесвера F-35 и боевые вертолёты поступят самое раннее через 3–4 года, поэтому утверждать, что произошло «фундаментальное улучшение» возможностей западного альянса, по его мнению, неверно.

Господин Вигольд, насколько улучшились оборонные возможности западных государств за те почти два года, что длятся эти боевые действия? Или они даже стали хуже?

ТОМАС ВИГОЛЬД, эксперт по безопасности и обороне: Ну, на бумаге они немного улучшились. Нужно сказать, что кое-что было начато, для того чтобы улучшить их в долгосрочной перспективе. В одной только Германии размещены заказы на миллиарды для новых зенитных систем, на новую артиллерию и тому подобное. Проблема в том, что, когда заказывают что-то подобное, даже если деньги есть, проходит несколько лет, прежде чем устройство действительно поступит в распоряжение и дойдёт до войск.

Ключевым примером этого являются новые истребители из США — F-35. Или новые транспортные вертолёты. Даже если контракт будет подписан сейчас, пройдёт 3–4 года, а то и больше, прежде чем устройство действительно прибудет. Таким образом, в этом отношении следует сказать, что реальные возможности европейских государств НАТО принципиально не улучшились. Даже если всем вовлечённым государствам следует отдать должное за то, что они приложили организационные усилия для того, чтобы всё привести в движение, для того чтобы они могли реагировать быстрее. Но утверждать, что произошло фундаментальное улучшение после начала российских боевых действий против Украины, на самом деле невозможно.

Да, это достойная внимания оценка, которую вы, и вы здесь не одиноки, делаете.

Дата выхода в эфир 30 января 2024 года.