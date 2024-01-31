CSM: нехватка ракет HIMARS стала грозным предостережением для Киева

Поставка американских реактивных систем залпового огня HIMARS в своё время стала поводом для ликования украинцев, однако на фоне проблем с западной помощью и нехватки боеприпасов эти вооружения стали символом усталости США и некоторых партнёров на Западе от украинского конфликта, пишет The Christian Science Monitor. В результате перспективы для Киева становятся всё более отрезвляющими, а некоторые эксперты даже предсказывают возможные «ужасные последствия» для Соединённых Штатов.

Украинские военные в июле 2022 года ликовали, когда американская реактивная система залпового огня HIMARS прибыла на поле боя, напоминает The Christian Science Monitor.



Эта установка, как считалось, «на несколько световых лет опережала военную технику», в основном советского периода, которая была в распоряжении украинцев. Однако, возможно, ещё более важным было то, что поставки современного американского вооружения стали железным подтверждением слов президента США Джо Байдена о намерении Вашингтона поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».



Но в наши дни HIMARS становится символом кое-чего другого, подчёркивает издание.



На фоне приостановки помощи со стороны США и сокращения поставок оружия и боеприпасов эти пусковые установки напоминают о том, как Вашингтон и некоторые западные партнёры устали от украинского конфликта, которому скоро будет уже два года.



Пока американский конгресс не может одобрить пакет помощи Киеву на сумму $60 млрд, который Байден впервые предложил ещё в октябре прошлого года, простаивание систем ПВО из-за нехватки боеприпасов подвергает украинские города всё большему риску российских ракетных ударов. А у украинских солдат осталось крайне мало боеприпасов, позволяющих им сдерживать российские войска.



Для Украины перспективы становятся всё более отрезвляющими, подчёркивается в статье. Некоторые военные эксперты прогнозируют быстрое ухудшение боевых позиций и даже ускорение территориальных потерь в ближайшие месяцы.



Более того, некоторые предсказывают ужасные последствия и для США, поскольку отказ Вашингтона от Украины послужит укреплению глобального мнения о том, что Соединённые Штаты стали «истощённой и расколотой сверхдержавой, которая больше не держит своё слово».