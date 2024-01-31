N-TV: взамен отданных ВСУ танков Берлин получит списанные швейцарские

После поставки танков Leopard 2 на Украину бундесвер столкнулся с нехваткой техники. После почти года переговоров Швейцария согласилась передать ФРГ 25 списанных Leopard 2A4, часть машин уже доставлена на завод в Германии, где их приведут в рабочее состояние. N-TV указывает, что немецкому правительству пришлось дать твёрдые гарантии Берну, что данные машины не будут переданы Украине.
Швейцария отправила первые 9 из 25 списанных танков Leopard 2A4 в Германию. По железной дороге списанные танки были доставлены на завод Rheinmetall в Германии, где они должны будут приведены в рабочее состояние. Поставки остальных танков ожидаются уже в эту среду: 9 также прибудут по железной дороге, остальные по автобанам.
Переговоры между Берлином и Берном шли с февраля прошлого года, напоминает N-TV. Консервативные партии Швейцарии выступали против сделки, так как опасались, что машины попадут на Украину и это будет нарушением принципа нейтралитета конфедерации. Но министр обороны Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек заверили швейцарских коллег, что «танки не передадут Украине».
«Скорее, они должны заполнить пробелы в Германии или у партнёров по ЕС и НАТО, которые поставляли танки на Украину из своих собственных запасов», — поясняет мотивацию закупки списанной техники немецкий телеканал. «На этих условиях правительство Швейцарии согласилось на сделку». 25 швейцарских машин заменят 18 поставленных в прошлом году на Украину.
Телеканал указывает, что Швейцария придерживается нейтралитета в конфликте на Украине и не разрешила поставку своей техники или произведённых в Швейцарии боеприпасов. Это привело к «серьёзному разногласию» между Берном и Берлином, когда Германия хотела поставить на Украину произведённые в Швейцарии снаряды.
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