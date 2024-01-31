Foreign Policy: США и Германия настаивают на отсрочке приглашения Украины в НАТО

Киев и его сторонники в Восточной Европе настаивают на том, чтобы на ближайшем крупном саммите НАТО пригласить Украину в блок, но эта инициатива сталкивается с серьёзным сопротивлением США и Германии, пишет Foreign Policy со ссылкой на осведомлённые источники. В Вашингтоне и Берлине, в частности, считают, что из-за продолжающегося конфликта пока рано начинать процесс её принятия в Североатлантический альянс.

Киев и некоторые из его самых ярых сторонников подталкивают альянс к тому, чтобы на предстоящем крупном саммите официально пригласить Киев стать членом блока, однако их усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны США и Германии, пишет Foreign Policy со ссылкой на осведомлённые источники.



Киев пользуется поддержкой со стороны восточноевропейских стран, уже входящих в военный альянс, в том числе Польши и стран Прибалтики, которые рассматривают членство Украины в НАТО как «наиболее эффективный и наименее затратный способ ослабить ирредентистские амбиции России в Восточной Европе», говорится в статье.



Однако другие западные представители альянса, особенно в Вашингтоне и Берлине, считают, что ещё слишком рано начинать процесс принятия Украины в военный блок, пока та всё ещё воюет с Россией.



И США, и Германия — это крупнейшие доноры как в плане военной, так и в плане экономической помощи Киеву. Официальные лица в обеих странах настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс. По их мнению, в ближайшем будущем необходимо сосредоточиться на продолжении поставок Киеву оружия и боеприпасов для продолжения борьбы с Россией.



Ожесточённые дебаты, разворачивающиеся за кулисами в Вашингтоне и Брюсселе, имеют экзистенциальное значение для Украины и определят будущее «ландшафта Европы в сфере безопасности», отмечает Foreign Policy.