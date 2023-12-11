JF: Байден долго лгал о том, что Россия хочет захватить Европу — и в итоге поверил в это сам

Угрозы Байдена о том, что Россия захватит всю Европу и вступит в войну с США, если Украина не получит денег, — это показатель отчаяния президента, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom. Однако не исключено, что Байден не запугивает конгресс, а искренне верит в свои слова: «Я много лет наблюдал, как люди долго рассказывают сказки и в конце концов начинают верить, что эти сказки — правда», — отметил политолог.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог: По понятным причинам Байден отчаянно пытается найти способ заставить конгресс выделить средства для Украины. У Украины большие проблемы с деньгами, и проблем будет ещё больше, если эти деньги она не получит. А на данный момент всё говорит о том, что конгресс не собирается давать Байдену деньги на Украину. И с его точки зрения, это катастрофа.

Он занимается старым добрым раздуванием угрозы, утверждая, что Украина будет полностью завоёвана, а затем, как только русские захватят её, они двинутся в Восточную Европу. Это волечёт в борьбу НАТО и США, и в итоге русские будут воевать с американцами. Но это полная чушь. Как я уже давно говорю, нет никаких доказательств того, что русские заинтересованы в завоевании всей Украины. Более того, это был бы удивительно глупый поступок с их стороны.

Давайте предположим, что я ошибаюсь и они действительно захватят всю Украину. Но они не собираются завоёвывать или пытаться завоевать другие страны Восточной Европы. У них нет для этого военного потенциала. Кроме того, в этом случае они неизбежно окажутся втянутыми в войну с США или НАТО целиком, а это последнее, чего хотят русские. Поэтому я считаю, что мысль о том, что русские наступают и нам самим придётся противостоять им в Восточной Европе, не является весомым аргументом. Однако с точки зрения Байдена, эта позиция вполне имеет смысл в политическом отношении, потому что, как я уже говорил, он в отчаянии.

Я не хочу вдаваться в политику, но он ведь должен понимать, что его слова не соответствуют действительности. Он должен знать, что у Путина нет намерений завоёвывать Украину или нападать на страны НАТО в Восточной Европе. Это последнее, чего хочет Путин. Поэтому угрозы Байдена в стиле «не дадите мне денег — увидите, как американские мальчики будут воевать с русскими», — это наглая ложь! Это абсурд, это унизительная тактика угроз, навязываемая американскому народу. Я прав или всё-таки перегибаю палку?

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Вы, вероятно, правы, но ведь можно взглянуть на это и с другой стороны. На протяжении многих лет я наблюдал, как люди сами себе рассказывают сказки, придумывают истории, которые кажутся им правдоподобными, а затем повторяют их снова и снова и в конце концов начинают верить, что эти сказки — правда. Президент Байден и его лейтенанты, а также большая часть внешнеполитической элиты этой страны уже много лет утверждают, что русские хотят захватить всю Украину, а затем покорить другие страны Восточной Европы. Я с самого начала утверждал, что это нелепость. Но теперь они, судя по всему, сами в это верят. Так что можно утверждать, что Байден не лжёт, потому что уже искренне считает это правдой.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2023 года.