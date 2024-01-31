Guardian: британское правительство раскритиковали за неспособность потратить на Украину 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи «Челси»

Члены палаты лордов назвали «непостижимой» неспособность правительства Великобритании потратить на Украину деньги, полученные от продажи ФК «Челси», пишет The Guardian. Между тем в статье отмечается, что эти деньги остаются заблокированными на счёте в британском банке из-за спора между бывшим владельцем клуба Романом Абрамовичем и властями Соединённого Королевства о том, как именно будут потрачены эти средства.

Британские пэры раскритиковали своё правительство за то, что оно так и не потратило на Украину деньги, полученные от продажи «Челси», пишет The Guardian.



Как напоминает издание, британское правительство в 2022 году позволило бизнесмену Роману Абрамовичу продать этот футбольный клуб, хотя он тогда уже находился под санкциями как один из семи «российских прокремлёвских олигархов», при условии, что эти деньги будут потрачены на помощь жертвам конфликта на Украине.



Члены комитета палаты лордов по европейским делам назвали «непостижимой» неспособность британских министров спустя почти два года после достижения этих договорённостей потратить 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи клуба.



Эти средства пока остаются заблокированными на счёте в британском банке из-за спора между Абрамовичем и правительством Великобритании о том, как именно эти деньги могут быть потрачены.



Питер Рикеттс, бывший советник Дэвида Кэмерона по национальной безопасности и председатель вышеупомянутого комитета, сказал: «Непостижимо, что спустя два года после заключения соглашения между Абрамовичем и правительством оно до сих пор не реализовано».



В его докладе при этом говорится следующее: «Невыполненное обещание, данное господином Абрамовичем во время продажи ФК «Челси», плохо отражается на нём и на правительстве, поскольку они не настаивают на более твёрдых обязательствах. Мы призываем правительство использовать все доступные правовые рычаги, чтобы быстро выйти из этого тупика и чтобы Украина могла получить обещанную, столь необходимую и давно назревшую помощь».