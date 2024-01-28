Independent: британцы рискуют остаться без европейских мясных и молочных продуктов

Руководители продовольственного сектора предупреждают, что пармская ветчина, испанские колбаски чоризо и французские сыры могут начать исчезать с прилавков Великобритании из-за новых правил импорта после выхода страны из ЕС, пишет The Independent. Европейские компании ждут дополнительные расходы и «огромные хлопоты», связанные с отправкой их товаров в Великобританию.

Великобритания рискует остаться без мясных и молочных продуктов из Европейского союза из-за вступления в силу новых правил импорта после выхода страны из ЕС, пишет The Independent.

Руководители продовольственного сектора предупреждают, что пармская ветчина, испанские колбаски чоризо и французские сыры могут начать исчезать с полок британских супермаркетов из-за дополнительных расходов и «огромных хлопот», связанных с отправкой этих товаров из ЕС в Великобританию. Чтобы не допустить этого, премьер-министра Риши Сунака призвали заключить новое соглашение по продовольственным и сельскохозяйственным стандартам с Брюсселем.

Дело в том, что с 31 января для импорта продуктов питания, в том числе мяса и молочных продуктов, потребуются дорогостоящие новые санитарные сертификаты, а с 30 апреля вступает в силу совершенно новая система физического контроля этих товаров на границе Великобритании.

Таким образом, со следующей недели европейским компаниям придётся оплачивать дополнительную сертификацию, а также заполнять онлайн-документы, чтобы уведомить британские власти о прибытии товара. А с апреля их ждут новые расходы на прохождение инспекционных проверок на границе Великобритании. Хотя суммы сборов ещё не определены, британский Консорциум по производству свежих продуктов предупреждает, что дополнительные расходы могут составить около £2 тыс. за каждый грузовик, если в него будут загружены разные виды продуктов питания.

Кроме того, на этой неделе британское правительство решило ввести новые тарифы на ввоз свежих фруктов и овощей. С октября регулярные физические осмотры также будут касаться яблок, клубники, персиков, слив, груш, черники и винограда, а также таких овощей, как помидоры, сладкий картофель и морковь.

Если европейские компании всё же решат продолжать поставлять продукты в Великобританию, возросшие расходы в конечном итоге лягут на плечи потребителей, пишет The Independent.

«Таково влияние выхода Великобритании из ЕС. Новые меры контроля являются значительным шагом назад в том, как должны работать цепочки поставок между близкими соседями», — заявил представитель Британской ассоциации мясопереработчиков Питер Хардвик.