После выхода из ЕС дела в британской экономике не стали лучше, пишет Le Figaro. Наоборот, её показатели теперь отстают от средних данных по еврозоне. Так что большинство британцев уже согласны на новый референдум о возвращении в ЕС, вот только никто из британских политиков ближайшие несколько десятилетий такой вопрос поставить не осмелится.

В Великобритании грядут парламентские выборы, и, по словам обозревателя Le Figaro, они станут иллюстрацией неудачного решения Лондона о выходе из ЕС. Фактически брексит привёл не к восстановлению, а к полной потере британцами контроля над своей судьбой, пишет автор статьи.

Выход из ЕС привёл Великобританию к кризису, какого не бывало с 1970-х годов, и это нельзя объяснить ни пандемией, ни войной на Украине. В итоге сейчас 65% британцев высказываются за новый референдум, а поддерживают выход из Евросоюза только 22%.

Экономический рост в Великобритании сейчас ниже, чем в еврозоне, инфляция достигает 7% по сравнению с 2,8% в ЕС, капитал и инвесторы бегут, а государственный долг превысил 100% британского ВВП в 2023 году. Дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, транспорте и сфере услуг, вызванный отъездом более 1 млн европейских рабочих, идёт рука об руку с ростом безработицы, которая составляет до 4,2% активного населения. Сейчас в стране проживает 14,5 млн бедных, и покупательная способность резко снижается. Отсюда серьёзный социальный кризис и увеличение количества забастовок. При этом на смену уехавшим прибывают иммигранты из неевропейских стран. К тому же растёт незаконная иммиграция.

Кроме того, «Соединённому Королевству по-прежнему угрожает крах из-за требования Шотландии о независимости, которое неотделимо от её желания быстро присоединиться к союзу». В Северной Ирландии заговорили о воссоединении острова.

Но ни один британский лидер ещё лет 20—30 не сможет поднять идею нового референдума о возвращении в ЕС, тем более что у Лондона не получится вернуть себе былые привилегии в союзе, пишет автор статьи. Впрочем, и Европа тоже нуждается в Великобритании, чтобы справиться с растущей геополитической напряжённостью, отмечает обозреватель.