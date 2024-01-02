Guardian: большинство британцев считает выход из ЕС ошибкой

Только один из десяти жителей Великобритании полагает, что выход из ЕС помог его финансовому положению, сообщает The Guardian. Согласно опросу общественного мнения, 63% населения считает, что результаты референдума привели к росту инфляции и подорожанию жизни. Также пострадала и экономика, которая стала гораздо хуже работать на импорт.

Жители Великобритании считают, что выход из Европейского союза только навредил стране, сообщает The Guardian. Только один человек из 10 отмечает, что выход из ЕС помог его финансовому положению. По данным опроса, проведённого компанией Opinium явное большинство британцев считает, что выход «негативно сказался на экономике страны, привёл к росту цен в магазинах и помешал попыткам правительства контролировать иммиграцию».

Премьер-министру Риши Сунаку уже стоит начать волноваться, отмечает издание. Опрос показывает, что спустя семь с половиной лет после референдума британская общественность считает, что решение покинуть ЕС было ошибкой. Только 22% избирателей считают, что решение оказалось правильным для Великобритании.

Недовольство в обществе нарастает. «Неудачи воспринимаются даже в тех областях, которые ранее рассматривались как потенциальные преимущества выхода из ЕС», — заявил руководитель отдела политики и связей с общественностью Opinium Джеймс Крауч. Люди считают, что правительство не справляется с процедурой выхода.

Но при этом эксперты отмечают, что это вряд ли сильно повлияет на ближайшие выборы, так как избирателей будут волновать более актуальные внутренние проблемы.

Изначально выход из ЕС должен был помочь в «разблокировании политической системы», но этого не случилось. Поэтому сейчас даже те, кто раньше поддерживал консерваторов, убеждены в том, что для коренных изменений их нужно убрать.

Также для Великобритании должна была начаться «эра глобальной торговли», но этого также не произошло. Многие избиратели пришли к выводу, о том, что это решение лишь повредило торговле и «негативно сказалось на способности британских компаний импортировать товары из-за пределов ЕС».