Independent: Великобритании угрожает вспышка заболеваемости сальмонеллой из-за выхода страны из ЕС

В этом году в Британии было зарегистрировано более 200 случаев заболевания людей сальмонеллезом, сообщает The Independent. Это число может резко увеличится, если не будет предпринято никаких мер. Причиной проблем стало многолетнее отсутствие проверок продуктов питания, которые прекратились после того, как страна покинула Евросоюз. Чаще всего бактерии встречаются в птице.
Национальный союз фермеров заявил, что в Великобритании участились случаи заболевания сальмонеллезом и ситуация может стать еще плачевнее из-за отсутствия какой-либо проверки товаров из ЕС, пишет The Independent. Сальмонелла — это распространенный вид бактерий, которые содержатся в сыром мясе, недожаренной птице, яйцах и непастеризованном молоке и могут вызвать пищевое отравление.
Чаще всего эта бактерия попадается британцам в птице из Польши, об этом заявило Агентство по пищевым стандартам (FSA).
Импорт в стране сейчас никак не контролируется, ведь раньше «этим занимался ЕС», —отметила президент Национального союза фермеров Минетт Баттерс. В этом сентябре правительство Великобритании в пятый раз отложило «планы по введению проверок и сборов на продукты питания, импортируемые из Евросоюза». Как отмечает автор статьи, такой подход к импорту вредит и самим британским фермерам, ведь это приводит к дополнительным расходам, ненужной бумажной волоките и попросту осложняет конкуренцию с товарами из Евросоюза. Получается, что правительство вредит собственному производителю.
Новые меры безопасности и контроля должны будут оптимизировать процесс импорта продуктов питания и уровнять в правах британских фермеров и иностранных производителей. «Уже существуют меры контроля за импортом продуктов высокого риска из ЕС и товаров из других стран мира», — сообщил представитель Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.
После введения новой модели биобезопасности все товары «независимо от их источника, будут оцениваться на предмет риска, который они несут для биобезопасности Великобритании, в том числе для здоровья населения».
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