CBS: всё равно что год пить загрязнённую воду — американцев предостерегли от потребления рыбы, отравленной «вечными химикатами»

Недавнее исследование в Соединённых Штатах показало, что пресноводная рыба почти во всех уголках страны содержит токсичные соединения PFAS. Эти элементы, которые долго сохраняются в окружающей среде и человеческом организме, могут вызывать рак и другие серьёзные заболевания, сообщает CBS News.

Сегодня вечером эксперты в области здравоохранения бьют тревогу по поводу антропогенных химических веществ, известных как «вечные химикаты», которые вызывают рак и другие заболевания. Определённый уровень этих элементов содержался в крови 95 процентов всех протестированных американцев.

Корреспондент CBS News Роксана Сабери отправилась в Мичиган, чтобы подробно изучить заражение пресноводной рыбы. Одна экологическая группа называет сложившуюся там ситуацию «верхушкой ядовитого айсберга».

На реке Гранд-Ривер в Мичигане биологи вылавливают химикаты. Этих пресноводных рыб проверят на наличие PFAS (перфторалкильных и полифторалкильных веществ. — ИноТВ) — семейства токсичных соединений, которые так долго сохраняются в окружающей среде и в организме человека, что их называют «вечными».

В течение десятилетий PFAS широко использовались для нанесения антипригарного покрытия на кухонную утварь, а также для изготовления пятноотталкивающих и водонепроницаемых тканей, пены для пожаротушения и даже косметики.

ДЭН БРАУН, климатолог: Они (PFAS. — ИноТВ) действительно заразили рыбу повсюду.

Климатолог Дэн Браун показал нам участок реки Гурон недалеко от Детройта, где близлежащий завод по производству автозапчастей сбрасывал в воду такое количество PFAS, что, по словам властей штата, есть местную рыбу стало небезопасно.

РОКСАНА САБЕРИ, корреспондент CBS: Насколько широко распространена эта проблема в Соединённых Штатах?

ДЭН БРАУН: Думаю, река Гурон — одна из канареек в угольной шахте. На мой взгляд, сейчас видим только верхушку айсберга. Если мы обнаружим PFAS во всей рыбе, которую мы взяли на пробу здесь, то полагаю, в любой реке на большей части территории США обнаружатся аналогичные уровни PFAS.

Недавнее исследование образцов пресноводной рыбы, собранных Агентством по охране окружающей среды, показало, что с подобной проблемой сталкивается почти каждый штат. Дэвид Эндрюс является одним из авторов этой работы.

ДЭВИД ЭНДРЮС: Почти в каждом образце содержались PFAS. И речь идёт об уровнях, при которых потребление одной порции рыбы будет эквивалентно году потребления загрязнённой воды.

РОКСАНА САБЕРИ: Федеральное правительство впервые предлагает строгие правила, ограничивающие содержание PFAS в питьевой воде. Оно более чем на 90 процентов ниже, чем в предыдущих рекомендациях.

Но пока штаты фактически устанавливают собственные правила. Эбигейл Хендершот возглавляет усилия Мичигана по поиску и устранению загрязнения PFAS.

ЭБИГЕЙЛ ХЕНДЕРШОТ, исполнительный директор оперативной группы по борьбе с загрязнением PFAS в Мичигане: Потребителям легко понять, было ли проверено их озеро или река. Поэтому, когда речь идёт об общественном здравоохранении и потреблении рыбы, мы хотим, чтобы люди думали о картине в целом.

Многие компании постепенно отказываются от определённых видов PFAS, но гораздо больше их разновидностей продолжают использоваться.

ДЭН БРАУН: Чем дольше мы используем PFAS, тем дольше мы будем отравлять себя.

Угроза, которая может длиться вечно.

Роксана Сабери, CBS News, Милфорд, штат Мичиган.

Дата публикации 02 мая 2023 года.