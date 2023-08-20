Guardian: британцам придётся смириться с уходом крафтового пива из-за кризиса

По мелким британским пивоварам ударила пандемия, выход Великобритании из ЕС, кризис, а теперь ещё и новые пошлины, пишет The Guardian. Многим приходится закрывать производство, и это означает, что у британцев будет гораздо меньший выбор пенных напитков.

Выход Великобритании из ЕС, пандемия и инфляция привели к тому, что в Великобритании стали закрываться небольшие пивоварни. Журналист The Guardian поговорил с владельцами одной из таких пивоварен, которая появилась в рамках «революции крафтового пива», охватившей страну. Но сейчас они рассказали, что все их инвестиции пошли прахом.

После выхода страны из ЕС стали действовать новые торговые соглашения со странами Европейского Союза, в рамках которых для экспорта британского пива стали нужны новые документы, оформлять которые трудно и дорого. Ещё до этого по производителям ударила пандемия. «Последним гвоздём в крышку гроба стал кризис стоимости жизни. Наши производственные затраты удвоились, а наша клиентская база сократилась вдвое». Плюс сказалось повышение стоимости ячменя и хмеля после начала российской спецоперации на Донбассе.

Как отмечают специалисты, в этом году в Великобритании закрылось больше пивоварен, чем когда-либо за последние восемь лет. Затраты растут, с кадрами по-прежнему проблемы, а электричество по-прежнему дорогое.

Однако хотя у клиентов меньше денег в карманах, они не потеряли вкус к крафтовому пиву, отмечают специалисты. Поэтому хорошо идут дела у крупных компаний. Но у потребителя будет меньше выбор, и это уже остро чувствуется в британской пивной культуре, отмечают эксперты.

Ещё одна причина изменений — новые правила пошлин на пиво. Раньше пиво, вино и крепкие спиртные напитки облагались разными уровнями налога, но с 1 августа они облагаются налогом в зависимости от содержания алкоголя. Эксперты ожидают рост продаж пива в бутылках и банках, при этом более крепкое крафтовое пиво пострадает сильнее.

Наконец, The Guardian приводит статистику: среднее количество пива, произведённого независимыми пивоварами, сократилось на 11% по сравнению с 2019 годом. И 63% из пивоваров говорят, что их задача на ближайший год — выжить.