The Economist: ни людей, ни возможностей — истощение британских войск достигло критического уровня

Британские вооружённые силы «критически» истощены из-за многолетних сокращений, повсеместной нехватки квалифицированных кадров во всех видах войск и неэффективной системы закупок, которая слишком часто приводит к неудовлетворительному соотношению цены и качества, пишет The Economist. Разрыв между возможностями и амбициями британского правительства становится всё более очевидным по мере увеличения рисков для безопасности Туманного Альбиона.

Среди европейских стран у Великобритании самый большой военный бюджет, который немногим выше, чем во Франции и Германии. Однако в отличие от Парижа и Берлина, расходы Лондона на оборону никогда не опускались ниже цели НАТО в 2% от своего ВВП. В текущем году этот показатель приблизится к 2,3% и составит £52 млрд. Министр обороны страны Грант Шаппс недавно хвастался, что Великобритания «приняла вызов» более опасного «довоенного» мира, «инвестируя миллиарды» в модернизацию британских вооружённых сил. «Когда мир нуждался в нас, мы оказались на высоте», — приводит слова члена британского правительства издание The Economist.

Однако, несмотря на все миллиарды и браваду, британские вооружённые силы «критически» истощены. В самой Британии, а также среди её союзников по НАТО, особенно в Америке, складывается впечатление, что британская военная мощь рушится — состояние войск настолько слабое, что рискует упасть ниже минимума. Сюда относятся и «ужасно неудачные» крупные госзакупки, недостаточное финансирование и недобор военнослужащих.

Наиболее явно эти проблемы проявляются в армии. В 2021 году тогдашний министр обороны Бен Уоллес решил сократить прогнозируемую численность армии на 10 тыс. до 72 500 к 2025 году. Украинский конфликт внёс свои коррективы в ситуацию с безопасностью в Европе, но не повлиял на планы по сокращению личного состава британской армии. Недавно назначенный начальник штаба обороны генерал Ник Картер предупредил, что Великобритания рискует подвести НАТО и не выполнит свои обязательства быть готовыми разместить полноценную дивизию в Европе.

Хотя британская армия получит модернизированные танки Challenger 3, их было заказано всего 148 единиц. Для сравнения, Польша стремится расширить свой парк до 1600 современных танков. Американские генералы и другие союзники открыто задаются вопросом, можно ли после многолетних сокращений считать британскую армию «хотя бы» небольшой боевой силой высшего уровня.

По-прежнему существуют большие пробелы в том, что должно быть надёжной силой против равного или почти равного противника, включая необходимую противовоздушную оборону, ракеты большой дальности и средства радиоэлектронной борьбы. В армии существуют опасения, что ей не хватает адекватных возможностей для ведения разведки, наблюдения, рекогносцировки, не говоря об артиллерии. Кроме того, британской армии не хватало боеприпасов ещё до того, как они были переданы Украине. Хотя в прошлом году на пополнение боеприпасов было выделено £2 млрд, эти деньги могут раствориться в общей утробе оборонного бюджета.

Решение проблем с дорогостоящими и долгосрочными проектами по разработке новых видов военной техники, кораблей и самолётов значительно усложняется из-за резкого увеличения стоимости программы замены британских средств ядерного сдерживания, поскольку они обладают приоритетом над всем остальным. На сегодняшний день планируется, что на эту задачу будет приходиться 34% от всего военного бюджета на оборудование в размере £289 млрд на 10 лет до 2033 года. Если не учитывать расходы на ядерное перевооружение, то Великобритания тратит на оборону лишь около 1,75% ВВП.

Вдобавок к военным проблемам Великобритании она также переживает серьёзный кризис набора и удержания кадров. Военно-воздушным силам не хватает пилотов и инженеров, необходимых для эксплуатации большего парка самолётов. Военно-морской флот был вынужден вывести из эксплуатации старые корабли из-за нехватки экипажа. Армия изо всех сил пытается уложиться даже в сокращённые установленные нормы, а в течение двух лет её численность может сократиться ниже 70 тыс. человек.

Некоторые из проблем были возложены на аутсорсингового подрядчика Capita, который использует колл-центры для собеседований с потенциальными кандидатами. Могут пройти месяцы, прежде чем заявитель хотя бы встретится с действующим офицером. Частично в этом виноваты низкая заработная плата, плохое питание и зачастую паршивые условия проживания (которые также в значительной степени управляются аутсорсинговыми компаниями). Надежды на набор более квалифицированных женщин были подорваны потоком историй о сексуальных домогательствах в вооружённых силах, сетует автор статьи.

Выступление 25 января главкома британской армии генерала сэра Патрика Сандерса с призывом к подготовке «гражданской армии» было неверно истолковано как призыв к возвращению воинской повинности. Тем не менее старшие офицеры настаивают на усилении армейского резерва или приглашении раз в год на учения бывших регулярных солдат, которых, вероятно, около 200 тыс.

Проблемы, подрывающие британские вооружённые силы, возникают снова и снова: повсеместная нехватка квалифицированных кадров во всех видах войск; культура применения краткосрочных решений; неэффективная система закупок, которая слишком часто приводит к неудовлетворительному соотношению цены и качества. Но разрыв между возможностями и амбициями становится всё более очевидным по мере того, как риски для безопасности Великобритании увеличиваются — не в последнюю очередь из-за того, что потенциальное переизбрание Дональда Трампа может означать для архитектуры безопасности Европы, поясняет The Economist.

Министры лишь на словах говорят об опасностях, с которыми сейчас сталкивается Великобритания. С тех пор как в 2021 году было объявлено о сокращениях, почти ничего не изменилось. Премьер-министр Риши Сунак заявил, что расходы на оборону вырастут до 2,5% ВВП, «если позволят финансовые и экономические обстоятельства». Такая формулировка едва ли соответствует масштабу проблем и серьёзности момента, завершает издание.