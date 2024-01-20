Times: «слишком мало» — состояние армии и ВС Великобритании ставит под сомнение боеспособность страны

Малочисленная британская армия и ослабленные вооружённые силы вызывают беспокойство западных союзников, утверждает The Times. Европейские и американские генералы считают, что такое состояние ВС не позволит Лондону вести боевые действия в случае необходимости. При этом страдают все аспекты обороны, от персонала и обучения до оружия и техники.
Вооружённые силы Великобритании «слишком малы» для ведения боевых действий, а численность войск продолжает стремительно падать, что вызывает серьёзное беспокойство союзников, сообщает The Times. Британские эксперты называют проблемы обороны «серьёзными, глубокими и растущими», поскольку вопросы вызывают буквально все аспекты: персонал, инфраструктура, обучение и оборудование.
По данным британского издания, в ближайшие два года численность британской армии упадёт ниже 70 тыс. человек, а через десять лет при сохранении нынешних тенденций это число составит 52 тыс. человек. Упадок в области военной техники и оборудования также «ставит под сомнение боеспособность страны». Так, на сегодняшний день значительная часть британского флота за ненадобностью была списана, продана, законсервирована или передана на длительное техобслуживание, передаёт The Times.
В связи с этим европейские и американские генералы всерьёз выражают свои опасения, «задаваясь вопросом, может ли Великобритания по-прежнему считаться боевой силой высшего уровня». Недовольство союзников вызывает и тот факт, что Лондон слишком полагается на них, при этом не имея практически ничего необходимого, что бы дать взамен. «Военные должны быть готовы к развёртыванию, хорошо защищены, мобильны и отлично снабжены. Я не думаю, что на данный момент мы таковыми являемся», — признаёт один из бывших высокопоставленных представителей оборонного ведомства Великобритании.
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