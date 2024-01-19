Independent: «удержать Россию от нападения» — НАТО объявило о начале масштабных учений

Со следующей недели НАТО начнёт крупнейшие со времён холодной войны учения с участием 90 тыс. военнослужащих, сообщило командование альянса. Как отмечает The Independent, основной задачей стало стремление «показать, что альянс может защитить всю свою территорию вплоть до границы с Россией» и удержать Москву от нападения на одну из стран блока.

На следующей неделе НАТО начнёт крупнейшие за последние десятилетия военные учения, в которых примут участие около 90 тыс. человек, сообщает The Independent. Основная цель: «показать, что альянс может защитить всю свою территорию вплоть до границы с Россией», заявили в четверг представители высшего командования НАТО.

Как отмечает издание, учебная операция Steadfast Defender 2024 станет самой масштабной со времён холодной войны. Мероприятие призвано «удержать Россию от нападения на одну из стран — членов альянса».

«Учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многодоменные операции в течение нескольких месяцев, на протяжении тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы, и в любых условиях», — говорится в заявлении.

Войска будут перебрасываться в Европу и перемещаться по ней до конца мая в рамках того, что НАТО называет «сценарием имитации зарождающегося конфликта с противником, близким по силе». Согласно новым оборонным планам альянса, его главными противниками являются Россия и террористические организации, пишет The Independent.