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Independent: «удержать Россию от нападения» — НАТО объявило о начале масштабных учений

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Со следующей недели НАТО начнёт крупнейшие со времён холодной войны учения с участием 90 тыс. военнослужащих, сообщило командование альянса. Как отмечает The Independent, основной задачей стало стремление «показать, что альянс может защитить всю свою территорию вплоть до границы с Россией» и удержать Москву от нападения на одну из стран блока.
Independent: «удержать Россию от нападения» — НАТО объявило о начале масштабных учений
AP
На следующей неделе НАТО начнёт крупнейшие за последние десятилетия военные учения, в которых примут участие около 90 тыс. человек, сообщает The Independent. Основная цель: «показать, что альянс может защитить всю свою территорию вплоть до границы с Россией», заявили в четверг представители высшего командования НАТО.
 
Как отмечает издание, учебная операция Steadfast Defender 2024 станет самой масштабной со времён холодной войны. Мероприятие призвано «удержать Россию от нападения на одну из стран — членов альянса».
 
«Учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многодоменные операции в течение нескольких месяцев, на протяжении тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы, и в любых условиях», — говорится в заявлении.
 
Войска будут перебрасываться в Европу и перемещаться по ней до конца мая в рамках того, что НАТО называет «сценарием имитации зарождающегося конфликта с противником, близким по силе». Согласно новым оборонным планам альянса, его главными противниками являются Россия и террористические организации, пишет The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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