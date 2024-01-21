Немецкий эксперт: Западу не хватает решимости для противостояния с Россией

У Европы есть всего от двух до трёх лет для того, чтобы добиться убедительного устрашения России, заявил в интервью T-online эксперт по обороне Фабиан Хоффманн. Но для этого Западу не хватает стойкости и решимости. Во многих странах — членах НАТО внутриполитический раскол только углубляется. Не исключено, что в случае нападения Кремля на альянс Германия, Франция и Великобритания испугаются и пойдут на уступки России. Сложившаяся ситуация «у меня оптимизма не вызывает», поделился своими ощущениями эксперт.

У Европы есть от двух до трёх лет для того, чтобы добиться убедительного устрашения России, заявил в интервью T-online эксперт по обороне Фабиан Хоффманн. И для этого необходимо в первую очередь увеличить контингент на восточном фланге НАТО, ведь нынешних сил недостаточно не только для того, чтобы остановить войска Кремля, но даже задержать их.

По мнению эксперта, Россия осознаёт, что не способна победить альянс в рамках долговременного военного противостояния, но планирует завоевать часть его территорий, а потом принудить Западную Европу к переговорам, пригрозив ядерным оружием. Для этого, возможно, будет достаточно взять только эстонский пограничный город Нарва. И Хоффманн опасается, что в Берлине, Париже и Лондоне пойдут на встречу Москве, ведь им не хватает единства и стойкости.

Канцлер Германии Олаф Шольц, к примеру, ни разу не говорил, что «Украина должна победить», напоминает эксперт. Он заявлял только одно, что «Украина не должна проиграть». «Сила воли, которую проявляет нынешнее немецкое правительство, оставлять желать лучшего. К тому же углубляется внутриполитический раскол и во многих других европейских странах. У меня это оптимизма не вызывает», — поделился своими ощущениями Хоффманн.

«Есть и ещё один фактор: ведь в конечном счёте не так важно, что думать в Берлине, Париже или Лондоне. Главное — что думают руководители России. Если они сочтут, что могут добиться победы, то ситуация станет взрывоопасной. Для этого нам и нужно устрашение». По словам эксперта, преимущества на поле боя сейчас за Кремлём. И если Украина перестанет оказывать сильное сопротивление, то у него высвободятся ресурсы для переброски в пограничные с Европой регионы. Уже сейчас Россия по сути поставила свою экономику на военные рельсы, и она сможет очень быстро восполнить свои запасы ракет.

При этом в сложившихся обстоятельствах Европа больше не может полагаться на США. Велика вероятность, что республиканец Дональд Трамп вновь станет президентом США, что также усилит позиции России. Да и многим странам — членам НАТО в целом не хватает внутриполитического единства. К примеру, когда Иран и Северная Корея начали поставлять России оружие, никакой реакции на это не последовало. На Западе очень много говорят об Украине, но делают мало. И это несмотря на то, что от исхода боевых действий зависит очень многое, в том числе и для европейцев с американцами. «Всё это заставляет меня усомниться в их решимости», — заключает Хоффманн.