«Россия нас уважает»: замглавы МИД Польши призвал укрепить восточный фланг НАТО

Идея Польши укрепить восточный фланг Североатлантического альянса полностью оправданна, потому что только так будет возможно минимизировать российскую угрозу, считает заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. В интервью Polskie Radio он также похвастался тем, что Москва начала воспринимать Варшаву серьёзно и уважать её, потому что, по всей видимости, заметила в ней весомого игрока внутри НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Давосе, что желание России уважать территориальную целостность и независимость Украины имеет важное значение в плане переговоров о прекращении огня, перспектив которого пока что не видно, сообщает Polskie Radio.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна не исключает, что может наступить обострение украинского конфликта и в этом случае любая поддержка восточного фланга НАТО имеет существенное значение для его страны как члена альянса.

В беседе с Polskie Radio замглавы МИД также сказал, что не боится никакой реакции со стороны России после комментария Марии Захаровой о серьёзных последствиях возможного размещения немецких войск на территории Польши. «Россия боится закрепления и согласования новой стратегии НАТО, а Польша, которая играет в этом огромную роль, воспринимается не столько как противник, сколько как игрок. Потому что ты не отвечаешь тому, кого не уважаешь», — подчеркнул Шейна. «Наша идея укрепления восточного фланга НАТО полна смысла», — добавил он.

Одновременно замминистра признал, что до прямого конфликта между НАТО и Россией вряд ли дойдёт, потому что Россия отдаёт себе отчёт в том, что её поражение более, чем очевидно. Он напомнил, что в Литве будут размещены немецкие солдаты, и это важно для Польши. «Мы должны бороться за максимально сильное НАТО и интересы на восточном фланге, мы должны становиться сильнее», — призвал он.

В интервью Шейна также назвал запланированный визит премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев символичным. Он уверен, что в настоящий момент Украина сильно нуждается в символах и она должна понимать, что может рассчитывать на польское правительство в плане оказания полной поддержки. Он подчеркнул, что уже состоялся визит главы МИД Польши Радослава Сикорского в Киев, и напомнил, что в последний период своего правления у партии «Право и справедливость» были проблемы в отношениях с её восточным соседом — она смешала вместе экономические, политические и стратегические интересы Польши, и из этого не получилось ничего хорошего. Новое правительство, по словам дипломата, приложит все усилия для того, чтобы не совершить этой ошибки.

«Победа Украины, именно на её условиях, вписывается в жизненно важные интересы Польши», — констатировал Шейна. Одновременно он отверг вариант любого «гнилого компромисса» между Киевом и Москвой.

Шейна призвал Варшаву минимизировать российскую угрозу, наращивая свой потенциал.

«Мы в безопасности, когда готовимся к войне», — объяснил замминистра. Если бы Украина не смогла защитить себя, то, по оценкам Шейны, стоимость создания сил сдерживания Москвы была бы намного выше, нежели стоимость помощи Киеву. Именно поэтому он призвал тех, кто от чистого сердца не хочет помогать Украине, взглянуть на оказание помощи чисто с прагматической точки зрения, которая как ни крути всё равно будет выгодна Западу.