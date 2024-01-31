Daily Telegraph: в Би-Би-Си запрещено нанимать людей, если они не соответствуют идеологии разнообразия и инклюзивности

Сотрудникам Би-Би-Си велено не нанимать на работу кандидатов, если они не поддерживают политику разнообразия и инклюзивности, сообщает британская газета Daily Telegraph. Согласно методичке по набору персонала, навыки и заслуги кандидата теперь не играют прежней роли. Главное для потенциального сотрудника — проявить должный интерес, доказать глубокие знания по теме инклюзивности и объяснить, как он сам собирается продвигать подобную идеологию.

Сотрудникам Би-Би-Си велено не нанимать на работу кандидатов, если они не поддерживают политику разнообразия и инклюзивности, сообщает британская газета Daily Telegraph. Согласно методичке по набору персонала, кандидата следует спросить, какое значение для него имеет понятие разнообразия. И, главное, потенциальный сотрудник должен объяснить, каким образом он сам собирается продвигать и поощрять подобную культуру.

По информации издания, в методичке чётко прописано требование не принимать на работу людей, которые «пренебрежительно относятся к разнообразию, инклюзивности и сопутствующей тематике». Более того, сотрудники вообще не должны предлагать работу людям, которые не проявили должного интереса в этой сфере и не доказали глубокие знания по теме.

DT отмечает, что культура разнообразия и инклюзивности подвергается критике из-за того, что под её прикрытием порой продвигаются противоречивые взгляды. В начале января сообщалось, что британское правительство готовит ряд строгих мер в отношении государственных служащих, «использующих свою работу в качестве средства политической активности» в связи с инициативами по разнообразию и инклюзивности.

Противники подобной политики также поясняют это тем, что она просто не принимает во внимание мнение остальных людей. Тем временем, источник из Би-Би-Си сообщил изданию на условиях анонимности, что эта организация — «неприветливое место для людей с консервативными взглядами, руководство говорит о разнообразии, не принимая во внимание разнообразие взглядов».

«Место, которому я отдал годы своей трудовой жизни и которым я искренне дорожу, в настоящее время захвачено левыми активистами и не в состоянии обеспечить соблюдение нашего основного принципа беспристрастности, — цитирует DT слова сотрудника. — Приём на работу на основе приверженности идеологии разнообразия и инклюзивности исключает большинство консервативно настроенных людей, да и вообще большую часть населения».

Издание также побеседовало с бывшим журналистом Би-Би-Си Робином Эйткеном. «Эти методические рекомендации демонстрируют, насколько глубоко укоренилась идеология DEI (разнообразия, равенства и инклюзивности. — ИноТВ) в Би-Би-Си. Правила действуют как механизм поддержания группового мышления и отсеивания всех, кто скептически относится к этой новой доктрине… Би-Би-Си теперь принимает на работу не на основе навыков или заслуг, а на основе политического отношения людей к разнообразию».

Год назад корпорация объявила о переходе к новой системе набора персонала. Теперь кандидаты должны оцениваться в соответствии с ценностями организации. Причём кандидату даётся всего 10 минут на то, чтобы ответить на вопросы о разнообразии и инклюзивности и проявить себя.

DT обратилась за официальными комментариями к Би-Би-Си, однако ответа не последовало.