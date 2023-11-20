Hill: левые и правые в конгрессе США выступили за прекращение преследования Ассанжа

Группа из 16 членов конгресса США во главе с конгрессменами Макговерном и Мэсси призвала администрацию Байдена остановить экстрадицию Джулиана Ассанжа и снять с него обвинения. Как сообщает The Hill, письмо подписали известные крайне левые и крайне правые деятели, а также сенатор Рэнд Пол, известный своими либертарианскими взглядами.

РОББИ СОАВЕ, ведущий Rising: Конгрессмены Джеймс Макговерн и Томас Мэсси возглавляют группу из 16 членов конгресса, призывающих Соединённые Штаты снять обвинения и остановить процедуру экстрадиции издателя и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Цитирую: «Разумеется, мы глубоко обеспокоены делом господина Ассанжа, — заявляют конгрессмены. — Следует понимать, что обвинения против него — часть тревожной мировой тенденции к резкому усилению атак на свободу прессы. Это происходит в странах по всему миру, включая нашу страну».



БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ, ведущая Rising: Некоторые другие известные имена под двухпартийным письмом к администрации Байдена с требованием прекратить преследование Ассанжа: члены палаты представителей Кори Буш, Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб, Прамила Джаяпал, Марджори Тейлор-Грин, Пол Госар, (сенатор. — ИноТВ) Рэнд Пол и многие другие.



РОББИ СОАВЕ: Довольно неоднородный список: кто-то из них ярые левые, кто-то придерживается выраженных правых взглядов, с ними же некоторые республиканцы, близкие к либертарианству. Я рад видеть, что они проявили принципиальность и вместе поддержали это очень важное дело, о котором мы много говорим в нашей программе. Я знаю, что для наших зрителей это очень важно. Ассанж уж много лет содержится в ужасных условиях, сейчас он в тюрьме, а до этого долго был вроде арестанта в посольстве. Сейчас он в тюрьме, США добиваются его экстрадиции. Администрация Байдена, которая этого добивается, ничего для него не сделала. Как и предыдущая, трамповская администрация. Даже притом что так много людей самых разных политических взглядов признают, что это вопрос свободы слова и журналистики, что Ассанж не крал, не прибегал к незаконным методам, не совершал преступлений для получения той информации, которую он получил. Он просто опубликовал её, а это не преступление, это не отличается от того, что пытаются делать мейнстримные журналисты. Он проинформировал американцев, что их собственные власти лгали им, шпионили за ними и так далее. Это была важная услуга, за которую его надо благодарить, а вместо этого его осуждают!



БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ: Совершенно верно! Я не могла бы сказать лучше. Сейчас такое интересное время для этих требований снять обвинения. У нас сейчас столько говорят об ограничениях на свободу слова, по-видимому, вызванных желанием пресечь инакомыслие по вопросу ближневосточных событий. Вы видели, в частности, в странах Европы пытались вообще запретить акции протеста — имеются в виду пропалестинские, а не произраильские протесты. Попытки Суэллы Браверман, британской чиновницы, активнее других выступавшей за запрет демонстрации палестинских флагов и тому подобное… Она недавно лишилась должности.



РОББИ СОАВЕ: Её уволили, да.



БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ: Так что похоже, что события принимают другой оборот. Кажется, на этой неделе я упоминала, что Макрон, который ранее объявил эту позицию незаконной, теперь тоже требует перемирия. Так что сдвиги есть. Но не будем забывать, что в последнем месяце изначальный импульс во многих странах, включая нашу собственную… Вы видели это в случае с Роном Десантисом и нарушением прав некоторых организаций на существование в колледжах Флориды, вы видели это и в случае с (губернатором Нью-Йорка. — ИноТВ) Кэти Хокул… В Соединённых Штатах настоящая атмосфера цензуры. Для сравнения подумайте обо всём, что мы узнали о грехах нашего собственного государства за границей и внутри страны, благодаря Джулиану Ассанжу и WikiLeaks.



Дата выхода в эфир 19 ноября 2023 года.