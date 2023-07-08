Newsweek: Сноуден раскритиковал попытку США надавить на журналистов ради обвинений против Ассанжа

Эдвард Сноуден назвал «историческим скандалом» попытку администрации Байдена укрепить обвинения против Джулиана Ассанжа, сообщает Newsweek. Сноуден выразил своё возмущение фактом преследования основателя WikiLeaks по политическим мотивам и молчанием крупных СМИ о том, как ФБР давит на журналистов, пытаясь добиться от них показаний против Ассанжа.

Эдвард Сноуден ответил на известие о попытке администрации Байдена создать дело против другого высокопоставленного разоблачителя, назвав это «историческим скандалом», пишет Newsweek.

Высказывания Сноудена прозвучали через день после того, как Rolling Stone сообщил, что Министерство юстиции президента Джо Байдена оказывало давление на нескольких британских журналистов с целью заставить их сотрудничать с прокурорами в их попытках добиться экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш по обвинениям, касающимся его связей с Челси Мэннинг, бывшим аналитиком разведки армии США, которая передала Ассанжу секретные документы национальной обороны об условиях содержания в лагере Гуантанамо на Кубе.

«Это исторический скандал, что Байден продолжает преследовать Ассанжа по очевидным политическим причинам и что крупные газеты игнорируют это, — написал Сноуден в Twitter в четверг. — ФБР теперь давит на журналистов, чтобы они [дали показания] против Wikileaks, чтобы подкрепить своё хлипкое дело».

Как напоминает издание, сам Сноуден провёл последнее десятилетие в изгнании из США. Бывший подрядчик Агентства национальной безопасности (АНБ), он стал широко известен в 2013 году после утечки особо секретной информации и был обвинён по двум пунктам в нарушении Закона о шпионаже и краже государственного имущества. Сейчас он живёт в России, где президент России Владимир Путин предоставил ему вид на жительство в прошлом году.

В репортаже Rolling Stone журналист Джеймс Болл обвинил администрацию Байдена в «использовании неопределённых угроз и тактики давления» с целью убедить британских репортёров помочь США укрепить дело против Ассанжа, поясняет Newsweek.

«Я знаю, потому что я один из британских журналистов, на которых оказывают давление, чтобы заставить их сотрудничать в деле против него, как на человека, который (недолго) работал и жил с ним, и который впоследствии рассказал об этических нарушениях WikiLeaks», — написал Болл.

Он также рассказал о том, что власти США и Великобритании попросили его выступить в качестве «добровольного свидетеля» в связи с написанной им статьёй об отношениях Ассанжа с союзником Путина Исраэлем Шамиром, отметив, что без его показаний правительство США не сможет использовать в суде то, что он раскрыл в статье.

По словам Болла, хотя он «более чем готов» написать о своих отношениях с Ассанжем в СМИ, он не считает, «что это должно быть использовано для того, чтобы помочь мстительному преследованию Ассанжа».

Поскольку документы WikiLeaks были опубликованы совместно с пятью американскими газетами, включая The New York Times, Министерство юстиции при администрации Обамы в конечном итоге решило, что не может преследовать Ассанжа, не ставя под угрозу защиту в соответствии с Первой поправкой, предоставленную этим газетам.

«Если президент Байден хочет, чтобы его Министерство юстиции отменило решение Минюста Обамы о преследовании Ассанжа за его действия в 2010 году, он должен, по крайней мере, объяснить это» и сказать, почему это стоит того эффекта принуждения к молчанию, который оно оказывает на журналистику, подчеркнул Болл.

По его словам, сейчас «Минюст Байдена угрожает правам американских СМИ на Первую поправку, даже если он утверждает, что противостоит Верховному суду, который угрожает многим другим правам. Лицемерие не должно оставаться в тени».

Amnesty International использовала понедельник, когда Ассанжу исполнилось 52 года, чтобы вновь призвать правительство Австралии потребовать от США снять все обвинения против австралийского разоблачителя и прекратить попытки его экстрадиции.

«Это будет его 13-й день рождения без свободы и вдали от близких, и он должен стать последним, — говорится в сообщении Amnesty International в блоге. — Семья Джулиана Ассанжа подтверждает, что ухудшение его здоровья, содержание в тюрьме Белмарш и постоянная угроза преследования со стороны правительства Соединённых Штатов причиняют ему глубокий вред».

Также в сообщении от организации сказано: «Джулиан Ассанж использовал свою платформу для разоблачения военных преступлений, которые в противном случае остались бы скрытыми. Преследование его будет иметь значительный «охлаждающий эффект» на свободу СМИ и создаст риск подвергнуть его жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Правительство Австралии должно сделать всё возможное, чтобы США сняли с него обвинения и обеспечили его освобождение».

Размышляя о своих решениях, Сноуден в прошлом месяце заявил газете The Guardian, что он «не жалеет» о том, что раскрыл информацию о масштабах слежки АНБ. «Технологии стали оказывать огромное влияние», — цитирует его слова Newsweek. — Если мы подумаем о том, что мы видели в 2013 году, и о возможностях правительств сегодня, то 2013 год покажется нам детской забавой».