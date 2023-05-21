GT: американский журналист говорит об опасности шпионских программ США даже спустя 10 лет после разоблачений Сноудена

В мае этого года исполняется 10 лет с тех пор, как бывший подрядчик АНБ Эдвард Сноуден раскрыл всему миру информацию о глобальной программе США по сбору данных, после чего он был объявлен в международный розыск и получил убежище в России. Но несмотря на эти разоблачения и дальнейшие многочисленные скандалы вокруг слежки и попыток США оказать влияние на работу иностранных правительств, актуальные свидетельства показывают, что глобальная шпионская кампания Вашингтона продолжается, подчёркивает в статье для Global Times американский журналист Брэдли Бланкеншип.

Личность и поступки Эдварда Сноудена до сих пор вызывают много разногласий: многие считают его героем, в то время как другие называют предателем, пишет на страницах Global Times американский журналист и политический обозреватель Брэдли Бланкеншип, который сейчас базируется в Праге. Между тем в мае этого года исполняется десять лет с того момента, как Сноуден предал огласке секретные данные, благодаря которым весь мир узнал о глобальной шпионской программе Вашингтона по сбору данных, отмечается в статье.



Во время своей работы в качестве подрядчика для Агентства национальной безопасности США (АНБ) Сноуден постепенно разочаровался в содержании и целях тех проектов, для которых он был задействован, и тщетно пытался донести до своего начальства связанные с его работой этические проблемы, напоминает автор. Однако его попытки сделать это при помощи внутренних механизмов постоянно игнорировались.



Одним из переломных моментов для Сноудена стал тот факт, что бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер во время выступления в конгрессе 15 марта 2013 года солгал под присягой, заявив, что АНБ не собирает конфиденциальные данные о миллионах американцев, говорится в статье. Причём Клэппер так и не был привлечён к ответственности за эту вопиющую ложь, констатирует автор.



В конце концов, в мае 2013 года Сноуден оформил себе отпуск, заявив своему руководству в одном из подразделений АНБ на Гавайях, что ему необходимо пройти лечение. Но вместо этого он вылетел в Гонконг, где в начале июня того же года вступил в контакт с представителями СМИ и ознакомил их с содержанием большого количества конфиденциальных документов, свидетельствующих о глобальной слежке, которую ведут американские спецслужбы не только на территории США, но и по всему миру, напоминает автор.



Эта информация моментально попала на страницы американских и международных СМИ, привлекая внимание всего мирового сообщества к глобальной программе наблюдения, осуществляемой подразделениями Агентства национальной безопасности США. В частности, были преданы огласке такие шпионские инструменты, как специальная программа PRISM, позволяющая осуществлять прямой мониторинг учётных записей американцев в различных соцсетях, а также аналитическая программа XKeyscore, способная собирать информацию «почти обо всём, что делается в сети интернет», говорится в статье.



Это привело к тому, что Сноуден был объявлен в международный розыск. Министерство юстиции США объявило 21 июня 2013 года, что бывший сотрудник разведки разыскивается по обвинениям, касающимся нарушений Закона о шпионаже и краже государственного имущества. Кроме того, его паспорт был аннулирован, напоминает автор. В результате ему пришлось бежать и окольными путями добираться до России, где ему было предоставлено убежище.



Несмотря на все официальные обвинения в адрес Сноудена, для многих он остаётся героем, особенно для молодых американцев и для людей, проживающих за пределами США, которые признательны ему за то, что он пошёл на риск и разоблачил глобальную шпионскую кампанию Вашингтона, целью которой может оказаться практически любой житель нашей планеты, подчёркивается в статье.



И как показывает история, это далеко не единичные случаи шпионажа, а скорее обычная практика для Вашингтона, отмечает автор: «Например, недавно я брал интервью у армейского полковника в отставке Лоуренса Уилкерсона, который занимал пост начальника штаба у бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, и он рассказал мне, что новая серия просочившихся в сеть этой весной секретных документов разведки, названная самой крупной утечкой со времён Сноудена, на самом деле не раскрыла ничего нового».



По словам Уилкерсона, американские спецслужбы не только шпионили за иностранными лидерами, но даже прослушивали его босса Колина Пауэлла во время некоторых переговоров, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Он также рассказал, что и сам присутствовал на переговорах ряда европейских официальных лиц и на встречах в Организации Объединённых Наций с целью осуществления слежки», — говорится в статье.

В результате новой утечки секретных документов весной этого года мировой общественности стало известно, что Вашингтон шпионил за лидерами таких стран, как Канада, Израиль и Южная Корея, вплоть до прослушивания телефонных разговоров Управления национальной безопасности (УНБ) в Сеуле, чтобы выяснить, насколько корейское руководство поддерживает позицию США в отношении конфликта на Украине. И действительно, это вряд ли можно считать уникальным явлением, поскольку ещё ранее в 2021 году в СМИ попала информация о том, что американцы шпионят за европейскими лидерами, включая бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, отмечает автор.



При этом сами Соединённые Штаты и их союзники постоянно обвиняют власти многих других стран, в том числе правительство Китая, в попытках незаконно получить доступ к конфиденциальным данным. Хотя именно Вашингтон, как уже не раз было доказано, сам активно занимается подобной шпионской деятельностью по всему миру, подчёркивается в статье.



Как свидетельствует подробный отчёт, который недавно подготовил и опубликовал китайский Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы совместо с компанией по кибербезопасности «360», технологическая революция XXI века факитчески обеспечила Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) новыми инструментами для того, чтобы влиять на деятельность иностранных правительств.



В этом отчёте подробно описывается, в частности, как ЦРУ подтотавливала смену неугодных США режимов по всему миру. Также в нём приводится подробный анализ бюрократической структуры ЦРУ, которая, по словам одного из бывших офицеров этого управления, внешне выглядит вполне законной, однако при этом в расположенной в Вашингтоне штаб-квартире активно занимаются подготовкой разного рода сомнительных операций и кибератак, отмечает автор.



«Несмотря на то что общественность уже на протяжении десяти лет получает неопровержимые доказательства того, что Вашингтон может шпионить практически за кем угодно и что ничья конфиденциальность не защищена от гнусной активности американских шпионов, глобальная шпионская кампания Вашингтона продолжается», — подчёркивается в статье.



По мнению автора, международному сообществу уже давно пора отказаться от этих двойных стандартов, встать на защиту собственного суверенитета и выступить против бесконечной глобальной слежки Вашингтона, которая подрывает легитимность иностранных правительств и мировую систему безопасности. «Пора жёстко положить конец эпохе односторонних [американских] операций по смене правительств, в то время как мы вступаем уже в новое десятилетие после героического поступка Эдварда Сноудена», — заключает автор.