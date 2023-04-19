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WP: спецслужбы США прослушивали разговоры генсека ООН

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как свидетельствуют просочившиеся в интернет секретные документы, американские спецслужбы собирали разведданные относительно разговоров генсека ООН Антониу Гутерреша с другими высшими должностными лицами этой организации, а также с некоторыми мировыми лидерами. Причём там содержатся не только прямые цитаты генерального секретаря и его помощников, но и анализ этих разговоров со стороны сотрудников разведки, сообщает The Washington Post.
WP: спецслужбы США прослушивали разговоры генсека ООН
AP

Спецслужбы Соединённых Штатов собирали разведданные, касающиеся бесед и переговоров генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с мировыми лидерами и высшими должностными лицами. Как сообщает The Washington Post, об этом говорится в секретных документах разведки, которые оказались в общем доступе после недавней масштабной утечки данных.

Эти документы, которые, как предполагается, также попали в интернет с игровой платформы Discord, содержат перехваченные американцами разговоры, которые проливают новый свет на взаимодействие Гутерреша с коллегами по ООН и мировыми лидерами, поясняется в статье. В частности, там подробно описывается «возмущение» Гутерреша по поводу того, что ему было отказано в посещении раздираемого военным конфликтом региона в Эфиопии, а также его «разочарование» в президенте Украины Владимире Зеленском.

Касающиеся Гутерреша отчёты, по всей видимости, описывают содержание личных бесед генсека ООН с его помощниками относительно различных встреч в дипломатических кругах. Они также показывают, что для сбора информации США использовали полномочия в этой сфере, которые спецслужбам предоставляет Закон о наблюдении за внешней разведкой (FISA), пишет The Washington Post.

В этих документах, очевидно, содержатся как прямые цитаты из бесед генерального секретаря и его помощников, так и анализ его эмоций и высказываний, проведённый сотрудниками разведки, поясняется в статье. Они отражают некоторые из наиболее напряжённых дипломатических усилий, которые предпринимал генсек ООН за последнее время на фоне различных международных кризисов и конфликтов.

В частности, согласно сводному отчёту от 17 февраля, Гутерреш намеревался выразить своё возмущение представителю Эфиопии в ООН, после того как эфиопский министр иностранных дел Демеке Меконнен, по-видимому, отправил Гутеррешу письмо, в котором не одобрил его планы посетить раздираемый войной регион страны Тыграй для поддержки мирного процесса. На саммите Африканского союза в столице Эфиопии премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед «принёс извинения за отказ организовать запланированный визит Гутерреша в регион Тыграй», согласно другому секретному документу.

После саммита Африканского союза Гутерреш вернулся в Нью-Йорк, а затем в начале марта посетил Швейцарию, Ирак и Катар. В одном из секретных документов также говорится, что он был не очень доволен приглашением поехать в Киев всего через несколько дней, когда правительство Украины заявило, что президент Владимир Зеленский хотел бы встретиться с ним лично.

В отчёте разведки не указывается причина недовольства генерального секретаря, но по словам одного из дипломатических источников, на тот момент 73-летний Гутерреш уже находился в дороге на протяжении нескольких недель, а поездка на Украину потребовала ещё одного длительного перелёта и ещё примерно 11 часов езды до Киева. 

В другом документе также сообщается, что после частной встречи Гутерреша с Зеленским 8 марта и совместной пресс-конференции генсек сообщил своему пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что он был крайне недоволен публичной церемонией, которая неожиданно была устроена в честь Международного женского дня во время его визита. 

По словам помощников генсека ООН, президент Зеленский устроил мероприятие, которое включало вручение медалей солдатам в форме, не предупредив об этом Гутерреша. После чего были опубликованы различные фотографии и видеозаписи этой церемонии, на которых всё выглядит так, будто генсек ООН поздравляет военнослужащих одной из действующих сторон конфликта, поясняется в статье.

Гутерреш неоднократно осуждал спецоперацию России на территории Украины, называя это нарушением Устава ООН и норм международного права, пишет The Washington Post. «Суверенитет, единство и территориальная целостность Украины должны поддерживаться в рамках её международно признанных границ», — заявил он на пресс-конференции с Зеленским в Киеве. Однако ещё один секретный документ указывает на то, что согласно оценкам США, Гутерреш «подрывает международные кампании, направленные на привлечение России к ответственности», сообщается в статье.

В свою очередь, пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам на прошлой неделе, комментируя сообщения о слежке, что Гутерреш «уже на протяжении определённого времени занимается политикой и общественной деятельностью; так что я думаю, он не удивлён тем фактом, что за ним шпионят и подслушивают его личные разговоры».

Документы также указывают на то, что по крайней мере некоторые из разговоров Гутерреша прослушивались в соответствии с законом FISA, который находится под пристальным вниманием законодателей. В последние месяцы республиканцы объединились с защитниками гражданских свобод, настаивая на том, что необходимо либо прекратить действие некоторых шпионских полномочий FISA, либо принципиально изменить принцип их работы, говорится в статье.

Защитники гражданских свобод заявляют, в частности, что Раздел 702 этого закона, который разрешает несанкционированный шпионаж за иностранными целями, нарушает неприкосновенность частной жизни американцев, поскольку потенциально может позволить собирать информацию, касающуюся и общения граждан США с этими иностранными целями.

Между тем республиканцы стали скептически относиться к FISA после истории с прослушиванием разговоров бывшего помощника Трампа по предвыборной кампании Картера Пейджа, напоминает The Washington Post. Служба надзора Министерства юстиции тогда обнаружила, что разрешение на прослушивание телефонных разговоров Пейджа, которое было получено в соответствии с другим положением FISA, известным как Раздел I, а также в отношении других целей для наблюдения, было выдано ошибочно, говорится в статье.

В свою очередь, представители американского разведывательного сообщества утверждают, что Раздел 702 является одним из самых мощных и важных инструментов для обеспечения национальной безопасности. По словам экспертов, за иностранными целями, которые находятся за пределами США, обычно можно установить слежку именно в соответствии с этим разделом. В то время как на территории США шпионаж за иностранцами или американцами, подозреваемыми в том, что они иностранные агенты, будет осуществляться в соответствии с Разделом I, который обычно требует получения судебного постановления, поясняется в статье.

В то же время новые скандалы со слежкой стали лишь очередным этапом долгой истории шпионажа в ООН, отмечает The Washington Post. В частности, президент Барак Обама в 2013 году приказал Агентству национальной безопасности прекратить прослушивание после разоблачений о том, что АНБ подслушивало лидеров союзников, в том числе канцлера Германии Ангелу Меркель и высокопоставленных дипломатов ООН.

В 2005 году в СМИ также появлялись публикации о том, что спецслужбы Великобритании организовали прослушивание в офисе предыдущего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. А ещё ранее сообщалось, что американская разведка внедрилась в группы ООН по контролю над вооружениями в Ираке, чтобы шпионить за вооружёнными силами этой страны в течение трёх лет, используя как разведывательные агентства, так и шпионское оборудование для слежки.

В то время официальные представители Организации Объединённых Наций громко протестовали против некоторых из этих инцидентов, обвиняя правительство США и их союзников в том, что они нарушили международные соглашения, напоминает The Washington Post.

Однако сейчас американские власти не отреагировали на рассекреченные сообщения. Агентство национальной безопасности передало вопросы в Министерство юстиции, которое отказалось от комментариев. «Это не то, что мы можем подтвердить, да и в принципе, вопросы, касающиеся разведки, такие как методы сбора информации, мы никогда не будем обсуждать», — в свою очередь, заявил в этой связи представитель Госдепартамента.

В то время как сами дипломаты из ООН говорят о том, что это их не удивляет, хотя и раздражает, сообщается в статье. «Я не думаю, что кто-то здесь, в этой организации, верит, что какие-либо наши способы коммуникации защищены на сто процентов от Соединённых Штатов или других членов. Тот факт, что те государства-члены, которые имеют возможность шпионить или подслушивать частные разговоры в ООН, действительно этим занимаются, не удивляет; но, откровенно говоря, это очень раздражает», — заявил в беседе с корреспондентом The Washington Post один из неназванных дипломатических источников.

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