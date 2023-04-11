Guardian: австралийские политики призвали США отказаться от экстрадиции Ассанжа

Австралийские депутаты и сенаторы из различных партий в открытом письме попросили генерального прокурора США Меррика Гарланда прекратить процедуру экстрадиции Джулиана Ассанжа и вернуть его на родину, пишет The Guardian. Авторы послания указывают, что тюремный приговор для основателя WikiLeaks «создаст опасный прецедент» для всех мировых СМИ, а также подорвёт репутацию Соединённых Штатов как главного защитника свободы слова и верховенства закона.

Австралийские политики федерального уровня различных партий попросили генерального прокурора США Меррика Гарланда прекратить попытки экстрадировать Джулиана Ассанжа из Великобритании, сообщает The Guardian. По их словам, преследование основателя WikiLeaks «создаёт опасный прецедент» для свободы прессы и подорвёт репутацию Соединённых Штатов.

Как рассказывает британская газета, в открытом письме, опубликованном во вторник, 48 депутатов и сенаторов из правящей Лейбористской партии, Либерально-национальной коалиции, партии зелёных и менее крупных партий призвали Гарланда «прекратить процедуру экстрадиции и разрешить Ассанжу вернуться домой». «Если запрос на экстрадицию одобрят, австралийцы станут свидетелями депортации одного из своих сограждан от одного партнёра по альянсу AUKUS другому — нашему ближайшему стратегическому партнёру, при этом Ассанжа ждёт перспектива провести остаток жизни в тюрьме», — указывают авторы послания, которое приурочено к четвёртой годовщине заключения Ассанжа в британскую тюрьму Балмарш. По их словам, такие действия «создадут опасный прецедент для всех граждан мира, журналистов, издателей, средств массовой информации и свободы прессы», а также «напрасно повредят репутации США как мирового лидера свободы слова и верховенства закона».

В письме отмечается, что обвинения против Ассанжа связаны с его деятельностью «журналиста и издателя», который опубликовал «доказательства военных преступлений, коррупции и нарушения прав человека». Продолжающееся преследование Ассанжа противопоставили делу бывшего специалиста по анализу разведывательных данных в армии США Челси Мэннинг, которую выпустили из тюрьмы в 2017 году после того, как Барак Обама смягчил её тюремный срок за утечку информации. Австралийские политики подчеркнули, что Ассанж «по сути был в той или иной форме лишён свободы более десятка лет, в то время как человеку, который слил секретную информацию, смягчили и приговор, и он мог участвовать в жизни американского общества с 2017 года», пишет The Guardian.