Брат Ассанжа: Джулиана преследуют за работу, которую журналисты должны выполнять без страха и предпочтений

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в заточении — формальном или реальном — уже более 10 лет за то, что опубликовал информацию, поставившую западных лидеров в неловкое положение, сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон. В интервью каналу брат Ассанжа Габриэль Шиптон отметил, что Джулиана преследуют за работу, которую журналисты должны выполнять, публикуя материалы без страха и предпочтений.

Джулиан Ассанж был в заточении — формально и реально — в течение 13* лет. Последние четыре года он провёл в лондонской тюрьме. В чём провинился Джулиан Ассанж? Изначально они обвинили его в преступлении сексуального характера, что оказалось ложной информацией. Очередной ложью.



Его настоящее преступление состояло в том, что он сообщил — сообщил, как делают журналисты, — точную информацию, которую западные лидеры хотели сохранить в тайне, поскольку она ставила их в неловкое положение.



Новый документальный фильм даёт нам взглянуть на то, что произошло с Ассанжем. История рассказывается с точки зрения его отца Джона Шиптона и его жены Стеллы Моррис. Этот фильм называет «Итака». Вот трейлер.



ДЖОН ШИПТОН, отец Джулиана Ассанжа: Меня зовут Джон Шиптон. Я отец Джулиана Ассанжа.



МУЖСКОЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован.



ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Одна из самых скандально известных и противоречивых фигур находится под стражей.



ГОЛОС ЖУРНАЛИСТКИ: Ассанж останется за решёткой до слушания по экстрадиции, которое только что было назначено на конец февраля.



СТЕЛЛА МОРРИС, жена Джулиана Ассанжа: Я призываю Минюст снять обвинения.



ГОЛОС ЖУРНАЛИСТА: Максимальный тюремный срок может составить 175 лет.



ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: …потому что он публиковал правду.



ЖУРНАЛИСТКА: Каково это быть отцом столь противоречивой фигуры, известной всему миру?



Джон Шиптон — отец Джулиана Ассанжа. Габриэль Шиптон — его брат. Они оба сейчас с нами на связи. Благодарю вас обоих за уделённое вами время. Джон, сначала задам вам очевидный вопрос. Приблизились ли вы хоть как-нибудь к освобождению из тюрьмы вашего сына?



ДЖОН ШИПТОН: Нет, не приблизился. Но мы наблюдаем рост поддержки по всему миру. Во всех парламентских демократиях западного мира есть группы, поддерживающие Ассанжа. И мы считаем предыдущее избранное правительство Австралии правительством Ассанжа, поскольку все успешные кандидаты, а также независимые политики и зелёные выступали за возвращение Ассанжа домой, в Австралию.



Именно так и следует поступить. Злорадство, направленное против него, поведает вам много о тех людям, от которых оно исходит. Габриэль, позвольте мне спросить вас, каковы препятствия? Кто этому мешает? Если выражаться конкретнее, кто мешает освобождению вашего брата?



ГАБРИЭЛЬ ШИПТОН, брат Джулиана Ассанжа: За этим уголовным преследованием Джулиана стоят Агентство национальной безопасности и Минюст. Думаю, если они бы пересмотрели это дело и осознали, что преследуют человека за работу, которую журналисты ежедневно делают или должны делать, публикуя материалы без страха и предпочтений, то они бы поняли, что этому уголовному преследованию нужно положить конец и что им следует прислушаться к СМИ, подобным вашему, а также к The New York Times и ко многим группам: правозащитным группам, к группам свободной прессы и к защитникам первой поправки (конституции США. — ИноТВ). Все они призывают прекратить это уголовное преследование из-за угрозы, которую оно представляет в США для первой поправки.



Джон, я не понимаю, как политики могут вставать и говорить, что они поддерживают демократию, и одновременно выступать за тюремное заключение для человека, который рассказал населению, что правительство делает от их имени.



ДЖОН ШИПТОН: Я этого сам не понимаю. Ценность конституции Соединённых Штатов, разумеется, кроется в правах и главным образом в первой поправке. Нас озадачило, почему они хотят урезать свой собственный великолепный дар человечеству. Но мы продолжаем получать всё больше поддержки. По-моему, у нас в Соединённых Штатах будет 52 показа с секцией вопросов и ответов. Так что люди будут приходить и узнавать всю историю, задавая вопросы обо всём, что вызывает у них сомнение, или о том, что они ещё хотят знать.



Когда они… Я могу говорить тут за себя: я не знал всю историю, не понимал её. Когда я изучил её, то встал на вашу сторону. Надеюсь, и другие поступят так же. Джон и Габриэль Шиптон, благодарю вас обоих. Поздравляю вас с выходом фильма.



ДЖОН ШИПТОН: Спасибо, Такер. Спасибо.



ГАБРИЭЛЬ ШИПТОН: Благодарю вас, Такер.



Дата выхода в эфир 16 марта 2023 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

