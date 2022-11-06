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«Мы видим его физическое угасание» — брат Ассанжа рассказал о состоянии его здоровья в британской тюрьме

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Джулиан Ассанж легко перенёс коронавирус, однако в основном состояние его здоровья оставляет желать лучшего, рассказал единокровный брат основателя WikiLeaks Габриэль Шиптон, передаёт Das Erste. Дела плохи и с точки зрения ментального здоровья: более трёх с половиной лет Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима. По мнению Шиптона, такое отношение к Ассанжу служит определённой цели и показывает всему миру: если ты обнародуешь доказательства военных преступлений США, у тебя отберут свободу.
«Мы видим его физическое угасание» — брат Ассанжа рассказал о состоянии его здоровья в британской тюрьме
AP

Недавно Джулиан Ассанж переболел коронавирусом. Судя по всему, он перенёс болезнь довольно легко. В основном, однако, состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Его единокровный брат Габриэль Шиптон рисует мрачную картину: «Мы видим его физическое угасание. Мы видим его своими глазами», — передаёт Das Erste.

Дела плохи и с точки зрения ментального здоровья. Более трёх с половиной лет Ассанж находится в Белмарше, тюрьме строгого режима в Лондоне. По словам Шиптона, британская судебная система так и не объяснила, почему он содержится в условиях строгого режима. Никто также не объяснил, почему неоднократные просьбы Ассанжа присутствовать на судебных слушаниях были отклонены.
 
Шиптон считает такое отношение «обыкновенным произволом» и видит в нём метод воздействия на общественность: «Пока Джулиана держат в тюрьме строгого режима и ломают этим бесконечным судебным процессом, это служит определённой цели. Это показывает всему миру: если ты обнародуешь информацию такого рода  доказательства военных преступлений США, доказательства пыток, — ты застрянешь в нескончаемых судебных разбирательствах. У тебя отнимут твою свободу передвижения, твоё право на убежище. У тебя отберут твою свободу слова».
 
Габриэль Шиптон, кинорежиссер по профессии, снял документальный фильм «Итака». Он демонстрирует борьбу семьи за освобождение Ассанжа, а также показывает основателя WikiLeaks в роли отца и мужа. Таким способом Шиптон надеется обратиться к более широкой аудитории на эмоциональном уровне и расширить круг поддержки Ассанжа. Но, конечно же, речь в фильме идёт и о ситуации в целом.
 
Шиптон отмечает, что его брат только что был номинирован на премию Европарламента имени Сахарова: «Джулиан являлся одним из трёх номинантов на премию Сахарова, самую важную премию Европейского парламента в области прав человека и свободы слова. Джулиан сидит в тюрьме ровно за то же, за что его чествует Европарламент».
 
По словам Шиптона, Ассанж теперь имеет больше доступа к своим адвокатам, чем во время судебных слушаний. Он также может принимать посетителей один или два раза в неделю и видеть свою жену Стеллу и детей. Но, вероятно, ему предстоит провести за решёткой ещё много лет.
 
Британский суд изначально наложил запрет на экстрадицию Ассанжа в США, но только потому, что его сочли склонным к суициду. Судья подтвердила все утверждения обвинения о том, что он опубликовал секретные документы, за что США хотят представить его перед судом. Экстрадиция была запрещена только из-за психологического состояния Ассанжа и суровых условий содержания в американской тюрьме.
 
Запрет был снят в декабре 2021 года, а в июне этого года занимавшая в то время должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател дала добро на экстрадицию в США. Защита Ассанжа подала апелляцию на её решение в Высокий суд Лондона. Это значит, что в обозримом будущем процесс снова вернётся к своей сути: свободе печати и вопросу о том, на какие действия она распространяется, пишет Das Erste.
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