Wirtschaftswoche: верящих в победу Украины в Германии за год стало меньше на треть, теперь на это надеется лишь каждый десятый немец

Среди немцев растёт пессимизм в отношении того, что Киев сможет переломить ситуацию в конфликте в свою пользу. Только 1 из 10 немцев ещё верит в это, каждый третий видит победителем в конфликте Москву. Wirtschaftswoche, ссылаясь на исследование Алленсбахского института демоскопии, связывает изменение настроений с неверием в то, что США надёжный союзник, и с разочарованием в боеспособности бундесвера.

Влиятельный Алленсбахский институт демоскопии опубликовал результаты нового репрезентативного исследования об отношении немцев к конфликту на Украину. Согласно ему «всё меньше и меньше немцев верят, что Украина всё ещё может выиграть войну против России», — указывает журнал Wirtschaftswoche: «в начале нового года только каждый десятый немец ожидал победы Украины».

Журнал указывает, что количество надеющихся на победу Киева за год уменьшилось на треть: в начале 2023 года таковых было 16%. Напротив, количество тех, кто полагает, что Москва выйдет победителем в конфликте, возросло: «Около трети опрошенных теперь ожидают, что российская армия в конечном счёте добьётся успеха».

Исследование также отмечает, что параллельно с разочарованием в шансах Украины меняется и отношение к США: «только 39 процентов немцев в настоящее время полагают, что союз с США останется стабильным». Почти каждый третий в Германии «сомневается в надёжности Вашингтона», исследование полагает, что это связано с вероятным возвращением Дональда Трампа в Белый дом и напоминает, что во время его первого срока «доверие немецкого населения к важнейшему трансатлантическому союзнику находилось на самом низком уровне».

Опрошенные опасаются, что США сократят поддержку Украины после победы Трампа. Почти треть немцев (31%) считают: если американский политик реализует свои обещания, то и Германии не нужно будет поддерживать Киев в прежнем объёме. Противоположную позицию, что в таком случае Берлину нужно поддерживать Украину ещё сильнее, занимает только 20% немцев. «Тревожный сигнал в решающей фазе войны», — заключает один из составителей отчёта исследования Клаус Швайнберг.

Тревожность немцев отображает и отношение к обеспечению немецкой армии. Хотя большинство жителей Германии выступают за улучшение материального обеспечения бундесвера, «более половины опрошенных пока не видят существенного прогресса в этом». Более того «39 процентов уже даже не верят, что какие-то улучшения в обеспечении вообще будут», а «скептицизм по отношению к федеральному правительству по этой теме значительно вырос», сообщает Wirtschaftswoche со ссылкой на авторов исследования.