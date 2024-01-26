Если Трамп оставит Европу один на один с Путиным — анализ возможного сценария от Politico

Европейские политики всё чаще говорят о том, что Россия может начать военные действия против какой-либо страны ЕС. И по прогнозу Politico, это может быть Эстония, где проживают русскоговорящие. Однако Дональд Трамп в случае своего избрания грозился в таком случае оставить европейцев один на один с Россией.

Дональд Трамп предупреждал лидеров Европейского союза, что в случае нападения России США при его руководстве не станут приходить им на помощь. Но справится ли в таком случае Европа, задаются вопросом журналисты Politico.

По их прогнозу, подобное нападение России может произойти году примерно в 2027-м, когда Трамп будет у власти, помощь Украине практически иссякнет и внимание стран будет в большей степени обращено в Азию. И в таком случае Россия может нанести удар, например по Восточной Эстонии, где проживают русскоговорящие.

Трамп вряд ли станет помогать европейцам: он «может одним твитом подорвать сдерживание НАТО», приводит издание мнение политолога. При этом Россия сможет за пару дней завоевать эти территории и распространить на них свой ядерный зонтик. Перед Европой встанет дилемма: стоит ли рисковать и давать ядерный ответ за этот кусочек земли?

Впрочем, если это лишь воображаемый сценарий, в Европе всё громче звучат голоса политиков, которые предупреждают о грозящем в течение ближайших нескольких лет нападении России. И все они сходятся во мнении, что на данный момент Европа весьма уязвима. Без Штатов у Европы нет ни нужного оружия, ни человеческих ресурсов, чтобы победить Россию.

У США в Европе около 100 тыс. человек, и, хотя это не так много, их присутствие говорит о вовлечённости Вашингтона в дела континента. Европейские страны, наоборот, во многом отменили систему призыва, перешли к профессиональной армии. Это привело в итоге к тому, что с 1989 по 2022 год численность армии в европейских странах упала с 3,4 млн до 1,3 млн человек.

И из всех родов войск эксперты говорят, что важнее всего для Европы повышать боеготовность сухопутных войск. Однако привлечь военнослужащих странам всё сложнее, даже в тех государствах, что расположены рядом с Россией: в Румынии, Польше и Болгарии.

Кроме того, на перевооружение нужны средства, а европейские лидеры ещё даже не начали объяснять это своим народам. Многим в Западной Европе кажется, что война далека от них. При этом рост военных расходов означает сокращение трат на социальное обеспечение и на переход к зелёной экономике. Экономика стран ещё не восстановилась после пандемии, и порой этот выбор выглядит как «компромисс между строительством новой школы и покупкой танков».

Но европейцы задумались в том числе об укреплении общеевропейской обороны. В частности, Эстония и Франция предлагают идею о совместных займах ЕС для наращивания потенциалов. Другие политики призывают к увеличению стандартизации и оперативной совместимости среди вооружённых сил Европы. Так, в странах ЕС 17 различных типов танков, а в США — только один. С другой стороны, некоторые страны выступают против предоставления Брюсселю слишком больших полномочий в сфере обороны.

Страны ЕС привыкли, что их защищает американский ядерный зонтик, но вывод американских войск внезапно их этого лишит. У Франции и Великобритании есть свои ядерные потенциалы, но они предназначены для собственной обороны. Станут ли они отвечать ядерной атакой на нападение России с помощью обычного оружия — вопрос дискуссионный. Поэтому в Польше уже стали раздаваться голоса в поддержку идеи создать собственное ядерное оружие, пишет Politico.