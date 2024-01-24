После безрезультатного контрнаступа всему миру стало очевидно, что военная победа России в украинском конфликте неизбежна, заявил в интервью Le Dialogue французский полковник в отставке Жак Огар. Западные санкции только укрепили экономику и внешнюю политику Кремля, тогда как США и их партнёры сдают позиции, а им на смену идёт многополярный мир.

Украинская армия теряет наступательный потенциал, а контрнаступление только создало информационный шум, считает французский полковник в отставке Жак Огар. В интервью Le Dialogue он обращает внимание, что все те военные эксперты, которые говорили об успехе контрнаступа во французских СМИ, теперь молчат: их нигде не слышно и не видно. «Они поняли, что выглядят смешно», — объясняет эксперт.

Собеседник французского издания напомнил о конфликте между политическим и военным руководством Киева. «Мы наблюдаем серьёзные противоречия между Зеленским, Залужным и другими военными, которые теперь начинают понимать, в какой катастрофе оказались, — объясняет Жак Огар. — Теперь всему миру очевидно, что военная победа России в этой войне неизбежна».

Полковник в отставке указывает на то, что внутренние проблемы США и ЕС, а также ситуация на Ближнем Востоке заставляют западную элиту пересмотреть свою политику в отношении Украины. Страны-спонсоры начинают задаваться вопросом, на что пошли более €200 млрд, выделенные Киеву. «Запад устал от Украины, потому что нет результата», — признаёт Огар. Он считает, что «все политики, которые заставили Украину продолжать войну в марте 2022 года, являются преступниками, потому что Россия была готова к миру». По его словам, преступниками являются Джо Байден и другие лидеры — например, Йенс Столтенберг, — «которые оставили молодых украинцев умирать».

Говоря о западных санкциях и изменениях в мировой политике, Жак Огар приходит к выводу, что экономика и внешняя политика России, как ни странно, стали только сильнее, тогда как США и их партнёры сдают позиции. Эксперт указывает на устойчивость российской экономики, которая успешно преодолевает ограничения, укрепляя отношения со странами БРИКС. «Путин действительно изолирован, но только на Западе», — подчёркивает экс-полковник. Он отмечает «очень активные» дипломатические усилия России, называет главу МИД Сергея Лаврова «большим профессионалом» и «одним из самых блестящих дипломатов этого века», а российского президента считает выдающимся лидером.

«Поражение НАТО и Украины неизбежно и приведёт к существенным изменениям в мире и глобальном равновесии сил», — уверен Жак Огар. По его мнению, финальный этап войны, которой можно было избежать, уже начался: «Россия идёт к победе, американская империя постепенно рушится, и её сменяет многополярный мир».