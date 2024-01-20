Hill: БРИКС превращается в мощный глобальный альянс

Расширение БРИКС является верным знаком того, что блок становится широким объединением, представляющим страны всего глобального Юга. Как пишет The Hill, шансы на превращение группы в мощный глобальный альянс сегодня значительно выше, чем по изначальной задумке объединения.
1 января в БРИКС вошли Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. Как пишет The Hill, это стало значительным событием, а если учитывать, что в августовском саммите объединения приняло участие более 60 стран, это является верным знаком того, что блок превращается в широкое объединение, представляющее страны всего глобального Юга.
Как продолжает автор материала, движение от двухполюсных глобальных отношений к однополярному миру наконец-то завершилось, однако это не является возвратом к соперничеству, в чём уверяют вашингтонские аналитики. У стран глобального Юга назрел дефицит доверия к любой стране, которая возьмётся единолично представлять их интересы. И именно поэтому БРИКС является площадкой, с помощью которой страны могут транслировать популярные местные взгляды.
Кроме того, региональные державы активизировали деятельность по обеспечению общественных благ, и одним из таких вопросов стала пандемия коронавируса. Лидеры России, Китая и Индии поспешили доставить вакцины и медицинскую помощь в страны глобального Юга, тогда как правительства многих западных стран, наоборот, ограничили экспорт. Впоследствии, в ответ на российскую спецоперацию, западный мир поспешил оказать Украине военную и экономическую поддержку — и это пролило свет на его приоритеты.
Автор статьи отмечает, что БРИКС — это прежде всего движение за самоопределение на мировой арене. Популистские заявления западного мира о своих ценностях звучат покровительственно и отдают моральным превосходством, поэтому они не находят отклика у стран, пытающихся вырваться из прискорбных оков прошлого. И если смотреть на последние события, шансы на превращение группы в мощный глобальный альянс значительно выше, чем по изначальной задумке БРИКС.
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