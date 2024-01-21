JF: Россия уже победила, но лидеры НАТО живут в параллельном мире — экс-разведчик США

Лидеры НАТО «как будто живут в другом мире», отмечает бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер в интервью каналу Judging Freedom. По его словам, Россия на Украине уже победила, Украина никак не сможет вернуться к наступлению, зато Россия весной вполне может перейти в атаку. «У России достаточно военной силы, чтобы захватить всю Украину, если они захотят, но не думаю, что они хотят», — говорит эксперт.

Насколько плохи дела на Украине? Она на последнем издыхании?

ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик Вооружённых сил США: Да, это так. И здесь невозможно представить это в позитивном ключе. Я думаю, люди на Давосе и официальный представитель НАТО и другие лидеры НАТО как будто живут в другом мире.

Не знаю, как не звучать здесь пророссийски, но Россия победила. У украинских военных нет никакого варианта вернуться к наступлению. Это просто невозможно, цифры не позволяют.

У России сейчас есть возможность — я не говорю про учения, у меня нет инсайдерской информации, я не общался ни с кем из русских, я просто гадаю на кофейной гуще, смотрю на ситуацию, — у русских сейчас, весной, будет возможность вернуться к атакам, и это для них будет не так уж и сложно. Есть разные оценки, насколько российские вооружённые силы сейчас задействованы — я думаю, процентов на 25, другие говорят, что лишь на 10. Я думаю, что у России достаточно военной силы, чтобы захватить всю Украину, если они захотят, но не думаю, что они хотят.

Дата выхода в эфир 18 января 2024 года.