Европа окружена войнами и кризисами — и поэтому ей нужно срочно сформулировать собственные интересы, а не во всём потакать США, заявила в эфире немецкого ток-шоу левый политик Сара Вагенкнехт. По её словам, ориентируясь слишком сильно на Вашингтон, европейские политики уничтожают ЕС. В ходе передачи она также отвергла любые обвинения в финансировании со стороны России и подчеркнула, что и американских денег её партия «Союз Сары Вагенкнехт» не получает.
Европа окружена войнами и кризисами, поэтому ей срочно необходимо определиться с собственными интересами, а не подчиняться во всём США, заявила в эфире немецкого ток-шоу левый политик Сара Вагенкнехт. По её словам, потакая во всём Вашингтону, европейские политики разрушают ЕС.
Один из участников передачи, немецкий журналист Робин Александр, обвинил Вагенкнехт в том, что её программа для участия в европейских выборах слишком «пророссийская». В документе проглядывается «глубокий скепсис» в отношении к НАТО, а также традиционному представлению о том, что такое ЕС.
Левый же политик отвергла любые обвинения в продвижении российских интересов и подчеркнула, что для неё очень важно сотрудничество внутри Европы. Она также заявила, что её союз не получает денег из России: «И нам не нужны деньги из России. И в той же степени нам не нужны деньги от американского государства». По её словами, единственный взнос, который мог быть связан с Москвой и о котором массово сообщали в немецких СМИ, составил всего €75.
Левый политик также подчеркнула, что для неё немыслимо любое сотрудничество с партией «Альтернатива для Германии» из-за существенных разногласий по вопросам социальной и экономической политики. Но в то же время она назвала глупыми попытки Берлина запретить АдГ. «Почему запрет обсуждается сейчас, а не пять лет назад? — недоумевает она. — Он обсуждается сейчас потому, что АдГ набрала такую силу. Поэтому эта дискуссия о запрете — подарок для АдГ и доказательство несостоятельности демократии».
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