Новая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» опубликовала основные идеи, с которыми она пойдёт на европейские выборы, сообщает Neue Zürcher Zeitung. Она собирается вывести ЕС из положения «вассала» США и сблизиться с Россией. Под сближением подразумевается отмена санкций и возобновление энергетических поставок. Члены политического объединения хотят построить самостоятельную Европу, в которую войдут суверенные демократии.

Новая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» впервые представила основные идеи, с которыми она примет участие в европейских выборах, пишет Neue Zürcher Zeitung. Члены политического объединения с пессимизмом смотрят в будущее. По их мнению, ЕС развивается неверным путём и только выполняет роль «вассала» и «младшего партнёра» США.

Партия призывает сейчас же остановить все переговоры о принятии в Евросоюз новых стран: «На сегодняшний день ЕС — это бесчисленные невыполненные обещания, бесконечные парадные речи и множество красивых слов». Союз Сары Вагенкнехт также требует как можно скорее добиться перемирия на Украине, отменить все поставки Киеву вооружения, антироссийские санкции, а также возобновить отношения с Москвой.

Члены партии убеждены, что Запад изначально мог не допустить военного конфликта на Украине или уже давно его завершить. Конечная цель партии заключается в том, чтобы построить самостоятельную Европу, в которую войдут суверенные демократии. И для этого она собирается провести реформы в миграционной, экономической, энергетической, климатической и финансовой сферах.

В частности, Союз Сары Вагенкнехт собирается дать бой бандам контрабандистов, ужесточить контроль за миграцией на внешних границах союза, а также прилагать большие усилия для устранения причин появления беженцев в тех странах, откуда они родом. В экономической сфере партия планирует ограничить влияние крупных многонациональных концернов и отменить санкции против России. «Экономические санкции ЕС не нанесли России практически никакого вреда и не остановили боевые действия на Украине. Но они сильно навредили европейской экономике и уменьшили её конкурентоспобность», — говорится в программном документе.

Члены союза также призывают возобновить поставки российских нефти и газа, чтобы добиться снижения цен на энергоресурсы. В сфере же борьбы с глобальным потеплением они предлагают делать меньшую ставку на «перевоспитание» граждан и запрет различных неэкологичных технологий и больше сконцентрироваться на разработке новых видов топлива с нейтральным уровнем эмиссии.

Партия также собирается провести налоговые реформы и создать единую систему налогообложения для всех европейских предприятий. «Мегабанки» необходимо разделять на более мелкие подструктуры, «налоговые оазисы» — «высушивать», а супербогатых обязывать отдавать в бюджет большую часть своих доходов, считают политики из Союза Сары Вагенкнехт.