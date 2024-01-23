iciLome: расширение БРИКС — предвестник неизбежного полицентрического мира

С нового года стран БРИКС стало в два раза больше, и теперь по покупательной способности альянс опережает своего главного соперника — «Большую семёрку», пишет iciLome. Запад и особенно США опасаются укрепления этого союза из страха потерять мировое лидерство, однако он предвещает неизбежный переход к полицентрическому миропорядку.

С 2024 года полноправными членами БРИКС стали ещё пять стран: Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран, напоминает iciLome. Благодаря такому впечатляющему расширению межгосударственное объединение, выступающее в роли соперника G7, теперь простирается на страны Ближнего Востока. Они контролируют значительный объём мирового производства углеводородов и тем самым укрепляют финансовую стабильность альянса. Традиционно эти государства считались западными союзниками, однако с недавних пор демонстрируют стремление к автономии.

Как отмечает издание, вместе все десять стран БРИКС+ представляют 45% населения планеты — 3,5 млрд человек, проживающих на трети суши. На их долю приходится 44% общемировой добычи нефти, а также почти треть мирового ВВП, который доходит до $29 трлн. В соотношении покупательной способности страны БРИКС+ превосходят «Большую семёрку», состоящую из крупнейших развитых экономик мира. В то же время по крайней мере 30 других развивающихся стран изъявили желание присоединиться к растущей группе, в том числе Алжир, Конго, Боливия, Венесуэла, Индонезия и Казахстан. Они не богаты, но обладают огромными запасами минеральных ресурсов и хотели бы освободиться от ярма западных транснациональных корпораций и гегемонии доллара.

Для этих целей страны БРИКС в 2014 году создали Новый банк развития (NDB) и проводят большую часть сделок в национальной валюте. Ведутся переговоры о создании единой валюты, хотя они затруднены из-за возражений Индии. Кроме того, продолжаются поиски альтернативной платёжной платформы для международных транзакций взамен SWIFT. Постепенно все эти шаги приводят к дедолларизации мировой экономической системы.

Таким образом, расширение группы БРИКС создаёт проблемы для западных государств и особенно США. Они инстинктивно отторгают такое развитие событий в страхе перед окончательной потерей мирового лидерства. На самом деле, считает iciLome, укрепление БРИКС+ является одним из этапов на неизбежном историческом пути к созданию нового межконтинентального миропорядка — полицентрического мира.