Во время интервью Зеленского немецкому телевидению украинскому лидеру не задавали неудобных вопросов, отмечает Berliner Zeitung. У обозревателя газеты сложилось впечатление, что во время эфира журналисты специально не упоминали «взрывоопасных тем». Тем более что при обсуждении интервью в кругу с экспертами о них тоже умолчали, и всё снова свелось к требованию вооружить Украину.

Владимир Зеленский получил 45 минут вечернего воскресного прайм-тайма на немецком телевидении. Ведущая телеканала Das Erste Карен Миосга заявляла о «честных дебатах» относительно сценариев будущего Украины, но результат «разочаровывает», — считает Berliner Zeitung. По мнению газеты, «широкого обсуждения не состоялось», «не хватило взрывоопасных тем» — и всё снова свелось к «поставкам оружия».

Миосге на ток-шоу не удалось «взломать» уже много раз заявленную западную точку зрения на конфликт на Украине, пишет немецкая газета, так как она сама отказалась поднимать в разговоре с Зеленским такие темы, как «нехватка рекрутов, неудачное летнее наступление и пропавшие миллиарды». «Вместо того чтобы обозначать проблемы и трудности, Миосга выдавала одну положительную реплику за другой», что позволило Зеленскому говорить «о том, как хорошо ладит с Олафом» и как он «сядет за стол с Дональдом Трампом» для обсуждения проблем безопасности.

Berliner Zeitung задаётся вопросом, что стоит за игнорированием «важнейших аспектов» кризиса на Украине, таких как «внутренняя стабильность Украины», «коррупция на всех уровнях украинского государства», возможный переход красной черты в отношениях с Россией в случае удара ракетой Taurus по Крымскому мосту, проблемы сближения России и Китая. Оставить эти вопросы без ответов — это цель телеканала? Таким образом, «официальная тема программы — «Сможет ли Украина выиграть войну, господин Зеленский?» — была упущена с самого начала», — констатирует газета.

Не менее разочаровывающим оказалась и вторая часть шоу — обсуждение интервью Зеленского в кругу экспертов, считает Berliner Zeitung. Все приглашённые эксперты знали о проблемах Украины, но «только делали вид, что дискутировали». Возглавляемые самой Миосгой, которая, «кажется, в восторге от систем вооружения», они в качестве ответа на все проблемы Украины требовали «поставить крылатые ракеты Taurus, в идеале — много».

На немногие аргументы против эксперты указывали: «В любом случае русские не реализовали ни одну из своих угроз эскалации, поэтому, пожалуйста, проявите немного больше твёрдости». Хотя шоу мало что прояснило в отношении украинского кризиса, «оно многое поведало об отношениях между публикой и средствами массовой информации в этой стране», — подводит итог Berliner Zeitung.