Физические нападения, дискредитирующие информационные кампании и даже смерть в тюрьме могут ждать журналистов на Украине, осмелившихся критиковать Зеленского. Berliner Zeitung сообщает, что новости, поступающие с Украины, ставят вопросы о состоянии свободы слова в стране. По оценке издания, «ситуация с журналистикой на Украине угрожающая».

«Свобода прессы и зоны боевых действий редко сочетаются друг с другом», и Украина тут не исключение. «Серия нападений на независимых журналистов поднимает вопросы», — пишет Berliner Zeitung, и главный из них: «имеет ли к этому какое-либо отношение украинское правительство»?

В стране участились нападения на журналистов, независимых авторов «пытаются оклеветать как «врагов народа», российских агентов или наркоманов, дискредитируют их профессиональную деятельность», — пишет немецкая газета со ссылкой на украинское объединение «Медиарух».

Есть свидетельства, что со стороны украинской власти инициированы меры, ставящие журналистов под наблюдение и «нацеленные на то, чтобы оказать давление на независимые СМИ на Украине». В качестве примера давления на журналистов немецкая газета разбирает нападение на Юрия Николова. Николов известен на Украине тем, что публиковал расследования коррупционной деятельности главы Министерства обороны Алексея Резникова, которые «привели к отставке министра».

В минувшее воскресенье Николова выследили и напали на него у дверей его дома. «На нескольких видеороликах, размещённых в Telegram, слышно, как неизвестные кричат, что Николов — «предатель» и «провокатор» и что он должен идти на фронт», — указывает Berliner Zeitung.

Такое вторжение в личное пространство журналистов — не единичный случай, сообщает газета, чуть ранее в январе деятельность расследовательской группы Bihus.info, также пишущей о коррупции при Зеленском, попытались дискредитировать, опубликовав видео, выставляющее работающих в группе журналистов наркоманами.

Сам Зеленский и его правительство отрицают причастность к упомянутым случаям. Более того, Зеленский пообещал, что Служба безопасности Украины начнёт расследование слежки за журналистами, так как, по словам Зеленского, «любое давление на журналистов недопустимо».

Berliner Zeitung ставит, однако, приверженность главы украинского государства свободе слова под сомнение и напоминает, что после начала специальной военной операции на Украине «все крупнейшие телеканалы объединены в один», где «нет никакой критики правительства». «Ситуация с журналистикой на Украине угрожающая», — констатирует немецкая газета.

Уже упомянутые случаи нападения на журналистов издание считает лишь верхушкой проблемы, так как есть истории «с ещё более трагичным финалом». Газета указывает, что 11 января 2024 года в харьковской тюрьме умер американский независимый журналист Гонсало Лира, «содержащийся более восьми месяцев в тюрьме по обвинению в попытке оправдать боевые действия России на Украине».

В немногих письмах из тюрьмы Лира сообщал, что у него развилось двустороннее воспаление лёгких и он не получает медицинской помощи. Обращение отца Лиры в Госдепартамент США тоже не помогло. Отец Лиры считает, что обращение с его сыном в украинской тюрьме сравнимо с «пытками», и теперь он ведёт информационную кампанию для того, чтобы «мир узнал, что происходит на Украине с этим бесчеловечным диктатором Зеленским».