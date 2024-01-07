N-TV: доверие к новостному телевидению на Украине заметно снизилось с начала СВО

03:09
Армия Израиля сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС «Нусейрат»
Израильская армия проинформировала о ликвидации командира подразделения палестинского движения ХАМАС «Нусейрат» и его заместителя.
03:02
Daily Mail: Россия уже выигрывает в новом международном конфликте за Арктику
Россия выигрывает битву за Арктику за счёт своих ледокольных технологий — Запад сталкивается с большими проблемами, заявил обозреватель The Daily Mail Дэвид Аверре.
02:45
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Петровском районе Донецка.
02:29
Глава Евросовета заявил, что покинет пост летом для работы в Европарламенте
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что покинет свой пост летом, чтобы стать депутатом Европарламента.
02:10
Bloomberg: разведка США сообщила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Американская разведка полагает, что председатель КНР Си Цзиньпин провёл кадровые чистки в армии из-за того, что якобы коррупция подорвала планы по модернизации вооружённых сил.
02:06
Хальварссон заявил, что «Тур де Ски» становится скучным без россиян
Лыжник сборной Швеции Калле Хальварссон заявил, что многодневка «Тур де Ски» стала скучным турниром без россиян и многих лучших спортсменов.
02:04
Агенты ФБР арестовали трёх скрывающихся участников штурма Капитолия
Отделение ФБР во Флориде сообщило об аресте трёх скрывающихся участников штурма Капитолия.
01:47
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги объявили в семи регионах Украины.
01:40
Шорт-трекистка Середа умерла в возрасте 20 лет
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа ушла из жизни в возрасте 20 лет.
01:39
В Лондоне произошли стычки с полицией на пропалестинских митингах
В Лондоне на пропалестинских митингах произошли стычки между полицией и протестующими.
01:33
Politico: Пентагон не проинформировал Белый дом о госпитализации Остина
Пентагон на протяжении трёх дней не сообщал Белому дому о госпитализации главы оборонного ведомства Ллойда Остина.
01:24
Президент России пообещал обсудить с Шойгу выплаты семьям погибших бойцов
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобороны Сергеем Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших в ходе СВО военных.
01:23
AS: ведущим саудовским клубам ограничили финансирование для зимних трансферов
Клубы из Саудовской Аравии не смогут этой зимой проявить прежнюю активность на трансферном рынке.
01:21
Путин рассказал о детёныше панды на встрече с семьями погибших героев СВО
Президент России Владимир Путин на встрече с семьями погибших героев России в СВО обсудил с детьми их новогодние каникулы и рассказал о появившейся в Московском зоопарке малышке панды.
01:10
Путин поздравил граждан России с Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин поздравил всех граждан России, празднующих Рождество Христово, с праздником.
01:01
Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле ВСУ
Три пациента больницы в Донецке пострадали в результате обстрела города со стороны ВСУ.
00:59
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед матчем НХЛ с «Лос‑Анджелесом»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос‑Анджелес Кингз».
00:42
Спортдиректор «Оренбурга»: мы рассмотрим вариант с продажей Веры
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что полузащитник Лукас Вера может покинуть российскую команду в зимнее трансферное окно.
00:42
Путин встретил Рождество в Ново-Огарёве
Президент России Владимир Путин посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве.
00:39
В Венгрии назвали невозможной архитектуру безопасности Европы без России
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока назвал невозможной будущую архитектуру безопасности Европы без участия России.
00:31
Передача Замулы помогла «Филадельфии» победить «Калгари» в матче НХЛ
Клуб «Филадельфия Флайерз» победил «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:23
Путин заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны государства
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями погибших в СВО военнослужащих заверил их в поддержке со стороны государства и поздравил с Рождеством.
00:14
Путин встретит Рождество в Ново-Огарёве с семьями погибших в ходе СВО военных
Президент России Владимир Путин встретит Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции в Ново-Огарёве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
00:04
Путин встретился в канун Рождества с семьями погибших в ходе СВО военнослужащих
Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей резиденции в Подмосковье с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО.
00:04
Генич сравнил «БроукБойз» со столичным «Динамо»
Спортивный комментатор Константин Генич считает, что «БроукБойз» ничего не выиграет в медиафутболе.
23:55
В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
23:45
Рианчо: Абаскаль после «Спартака» не останется без работы
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль не останется без работы после карьеры в московском клубе.
23:45
Сенатор Цеков: Киев хочет получить активы России из-за привычки жить за её счёт
Украина привыкла жить за счёт России, поэтому и просит передать ей замороженные российские активы, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
23:35
Депутаты от двух партий в Германии призвали наносить удары по объектам в России
Депутаты от двух германских партий призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Taurus, а также открыто заявили о необходимости наносить удары по объектам на территории России.
23:33
Хрюнов: Монсон проведёт бой с главой Федерации бокса Ингушетии
Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон проведёт поединок с главой Федерации бокса Ингушетии Лом‑Али Газгириевым.
23:27
В Турции отбуксировали второй за сутки танкер, следовавший в Россию
Буксиры береговой охраны отбуксировали танкер, у которого возникла неполадка в Эгейском море, это уже второй подобный за сутки случай.
23:17
Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
23:13
В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы
В подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошли взрывы, сообщило агентство «Укринформ».
23:12
Три легкоатлета стали тренерами сборной России после допинговых дисквалификаций
Бывшие легкоатлеты Елена Лашманова, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, отбывавшие дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил, стали тренерами сборной России.
23:02
Польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной
Польские фермеры, которые заблокировали границу с Украиной в пункте пропуска Медыка, приостановили акцию.
22:58
«Челси» разгромил «Престон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
«Челси» одержал разгромную победу над «Престоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
22:50
Движение по Большой Тульской улице в Москве затруднено из-за пожара
В доме на Большой Тульской улице в Москве произошёл пожар, на участке затруднено движение автомобилей.
22:49
«Астон Вилла» выиграла свой первый матч в Кубке Англии с 2016 года
«Астон Вилла» одолела «Мидлсбро» в матче третьего квалификационного раунда Кубка Англии.
22:39
«Известия»: внук Хрущёва Алексей Аджубей болел красной волчанкой
Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Алексей Аджубей, который скончался 6 января, болел красной волчанкой,
22:35
Футболист потерял сознание во время финального матча Кубка звёзд в Катаре
Нападающий «Умм‑Салаля» Анди Делор потерял сознание во время финального матча Кубка звёзд Катара с «Аль‑Араби».
22:31
В США распорядились остановить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9
Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых самолётов Boeing 737 MAX 9 в связи с инцидентом, произошедшим с одним из авиалайнеров.
22:24
Вице-губернатор: ситуацию с отоплением в Подольске скрывали от властей сутки
Власти Московской области почти сутки не знали о проблемах с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.
22:20
Лихачёв: нет никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации ЗАЭС
Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что нет никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.
22:16
Первый номер драфта НХЛ Бедард получил перелом челюсти после силового приёма
Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард получил перелом челюсти после силового приёма.
22:09
«СТРАНА.ua» сообщает о серии взрывов в Днепропетровске
В городе Днепропетровске на Украине произошла серия взрывов, сообщило издание «СТРАНА.ua».
22:01
Зеленский повысил в званиях главу СБУ Малюка и его заместителя Поклада
Владимир Зеленский подписал указы, которыми повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада.
21:59
Федун недоволен результатами «Спартака» в 2023 году
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун негативно высказался о результатах красно-белых в 2023 году.
21:57
Мбаппе: во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что Лионель Месси не получил во Франции того уважения, которого заслуживал.
21:53
Украинские войска выпустили по Донецку ещё четыре ракеты из РСЗО
Вооружённые силы Украины выпустили ещё четыре ракеты из РСЗО по Донецку в Донецкой Народной Республике.
21:52
Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов пропустит масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).