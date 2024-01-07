N-TV: доверие к новостному телевидению на Украине заметно снизилось с начала СВО

С начала российской спецоперации более 20 каналов на Украине в обязательном порядке транслируют единую новостную программу — которую всё чаще критикуют за слишком оптимистичную оценку ситуации и замалчивание ряда проблем, сообщает N-TV. Доверие к СМИ на Украине в период с декабря 2022-го по декабрь 2023 года в целом упало с 57% до 29%: украинцы предпочитают получать информацию не из телевидения, а из интернета.

С начала российской спецоперации медийный ландшафт на Украине сильно изменился, отмечает телеканал N-TV. Теперь на украинском телевидении царит «обманчивое единство» — там продолжает транслироваться новостной марафон, обязательный для более чем 20 украинских новостных каналов — и его всё чаще критикуют за слишком оптимистичную оценку ситуации и замалчивание некоторых проблем.

Новый председатель Комитета по свободе слова в украинском парламенте Ярослав Юрчишин поясняет, что это не приукрашивание действительности, а реальность: «И если мы не говорим о наших потерях, о позициях наших войск и просим тишины, то мы защищаем наше общество и военных».

Между тем, доверие к единой информационной программе на Украине за последний год упало. Если в мае 2022 года, по данным Киевского международного социологического института, 69% украинцев ещё доверяли новостям, то в декабре 2023 года этот показатель составил 43%. 3% не доверяют программе, а ещё 19% не могут определиться. Более того, доверие к СМИ на Украине в целом упало с 57% до 29% в период с декабря 2022-го по декабрь 2023 года.

Однообразие на телевидении также усилило тенденцию, которая была заметна ещё до начала боевых действий: рост популярности мессенджера Telegram и снижение значимости телеканалов. Согласно последнему исследованию известной группы Rating Group, 47% жителей Украины получают информацию через Telegram, 29% — через интернет-порталы и только 25 % — через телевидение.