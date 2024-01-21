WSJ: «Шоумен» с замашками диктатора — американский журналист рассказал о «трансформации» Зеленского

Старший корреспондент Time Саймон Шустер выпустил книгу «Шоумен» о Владимире Зеленском. Хотя автор симпатизирует политику, он признаëт, что украинский лидер использует авторитарные методы при управлении страной, преследуя несогласных и затыкая рот СМИ, пишет The Wall Street Journal.

Старший корреспондент Time Саймон Шустер выпустил книгу «Шоумен» о Владимире Зеленском. В ней он рисует «сложную картину» о Зеленском и его политической трансформации, ссылаясь на общение с ним самим, его женой и окружением, пишет The Wall Street Journal.

Автор раскрывает, как Зеленский вмешивался в решения военного руководства и подавлял главкома Валерия Залужного. Растущая между ними напряжённость сказалась на положении ВСУ на поле боя, что, вероятно, ещё может повлиять на исход конфликта, рассуждает издание.

Шустер явно симпатизирует Зеленскому, но в то же время признаёт, что он имеет очевидную склонность к авторитаризму, вдохновляясь основателем современного Сингапура Ли Куан Ю. Он подавляет оппозицию и затыкает рот СМИ, прикрываясь законом о военном времени, обвиняет в измене своего предшественника Петра Порошенко, отодвигает на второй план помощников Залужного и устраивает им допросы, а также лишает гражданства своих оппонентов, обращает внимание The Wall Street Journal.