Несмотря на интерес Уолл-стрит к инвестициям в Украину, Зеленский вернулся из Давоса с пустыми руками, пишет New York Post. Как отмечается в статье, именно продолжающийся украинский конфликт мешает инвесторам «раскрыть свой бумажник». При этом во время переговоров за закрытыми дверями с финансовыми воротилами Зеленский, возможно, ещё больше усугубил своё непростое положение, не продемонстрировав готовности провести мирные переговоры с Россией.
Зеленский, который столкнулся с «военным адом в сфере финансов», вернулся со Всемирного экономического форума в Давосе с пустыми руками, сообщает New York Post.
Как отмечает издание, Уолл-стрит проявил большой интерес к инвестициям в Украину, однако на прошлой неделе руководители крупнейших инвестиционных структур мира после встречи с Зеленским не взяли на себя ни одного серьёзного обязательства.
Именно украинский конфликт мешает Уолл-стрит полностью «раскрыть свой бумажник».
«Проще говоря, проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомблённые технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», — говорится в статье.
При этом, как отмечается в статье, во время переговоров за закрытыми дверями Зеленский, возможно, ещё больше усугубил своё непростое положение, не продемонстрировав готовности провести мирные переговоры с Россией.
«Это означает, что никаких частных денег в сколько-нибудь значительных суммах в ближайшее время не будет», — подытоживает New York Post.
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