NYPost: Зеленский вернулся из Давоса с пустыми руками — украинский конфликт отпугивает инвесторов с Уолл-стрит

13:30 Чернышенко: деловая программа Игр будущего откроет новые пути для сотрудничества Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о деловой программе Игр будущего.

13:26 Работа терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге приостановлена из-за пожара Технологический процесс на терминале компании «НОВАТЭК» в порту Усть-Луга в Ленинградской области приостановлен из-за пожара.

13:16 Уайт раскритиковал бой Евлоева на UFC 298 Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о поединке россиянина Мовсара Евлоева и британца Арнольда Аллена.

13:15 Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 18 Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 18, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

13:12 Белоус считает, что «Зенит» несёт репутационные потери в ситуации с Круговым Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о переходе защитника санкт-петербургского «Зенита» Данила Кругового в московский ЦСКА.

13:10 Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

13:07 В Севастополе объявлена воздушная тревога Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

13:00 В ВСУ признали потерю Крахмального в Харьковской области Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины Владимир Фитьо признал потерю украинской армией населённого пункта Крахмальное в Харьковской области.

12:56 Чернышенко: турпоток по России в 2023 году составил около 75 млн человек Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток по России по итогам прошлого года, по предварительной оценке, составил около 75 млн человек.

12:53 Дмитриева: Крейчикова здоровее и сильнее Андреевой — у Мирры ещё не ушло детство 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о поражении россиянки Мирры Андреевой от чешки Барборы Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open.

12:48 Посольство России находится в контакте с Афганистаном по инциденту с самолётом Посольство России в Кабуле находится в контакте с афганской стороной по инциденту с частным самолётом Falcon 10B, пропавшим с радаров вечером 20 января. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

12:46 Радимов: весной «Спартак» начнёт чемпионат без Абаскаля Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет клуб.

12:36 TOLO: к месту крушения самолёта в Афганистане направили группу для расследования На место крушения пассажирского самолёта в горах Афганистана направили группу для расследования инцидента, информирует телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти.

12:32 Аналитик Блохин: системная элита и бюрократия ЕС оторваны от народа Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление французского политика Флориана Филиппо о том, что призыв главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен продолжать помогать Украине — безумие.

12:30 Джонс: если Бивол решит зарубиться с Бетербиевым, он проиграет Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс — младший высказался о поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

12:25 Захарова: возрождение милитаризма в Германии может иметь тяжёлые последствия Возрождение германского милитаризма, происходящее на фоне одобрения неонацистских практик, может иметь крайне тяжёлые последствия для страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

12:20 Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 25 105 Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 25 105, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

12:17 Роналду: «Золотой мяч» и премия ФИФА The Best теряют авторитет и доверие Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о ценностях индивидуальных наград в футболе.

12:14 WSJ: Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиционных сил на Украине Владимир Зеленский злоупотреблял властью с целью устранения оппозиционных сил на Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на фрагменты из книги американского журналиста Саймона Шустера.

12:10 Свищёв заявил, что рукопожатие Котляр и Минчевой станет примером для спортсменов Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об обмене рукопожатиями между российской теннисисткой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр после их матча в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

12:07 Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 13 Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 13, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

12:05 Журова считает, что Минчева и Котляр не думали о последствиях своего рукопожатия Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала обмен рукопожатиями между российской теннисисткой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр после их матча в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

12:02 Копылов: предложим свою кандидатуру вместо Алискерова Российский боец UFC Роман Копылов сообщил, что готов заменить Икрама Алискерова в поединке против американца Энтони Эрнандеса на турнире UFC 298.

12:02 На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0 Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Камчатке, информирует пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

12:01 Кулемзин: беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке. В результате этого ранение получил один человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

11:59 СК возбудил дело по факту крушения в Афганистане самолёта с россиянами на борту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолёта Falcon 10, пропавшего с радаров в горах Афганистана, на борту которого находились российские граждане.

11:56 Минобороны: ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области Вооружённые силы России на Купянском направлении освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области.

11:52 MMA Fighting: Копылов заменит Алискерова на UFC 298 Российский боец UFC Роман Копылов проведёт поединок с американцем Энтони Эрнандесом на UFC 298.

11:48 Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до 12 Количество погибших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 12. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

11:47 COPE: Мбаппе перейдёт в «Реал», только если его мать лично позвонит Пересу Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в зимнее трансферное окно.

11:40 МО: ВС России отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении Подразделения российской группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии и армейской авиации отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

11:38 Хоровой собор состоялся в Кронштадтском Морском Никольском соборе Хоровой собор, приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады фашистских захватчиков, состоялся в Кронштадтском Морском Никольском ставропигиальном соборе.

11:37 Bola Sport: Винисиус не перейдёт из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обещания отцу Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, скорее всего, не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

11:34 16-летняя россиянка Андреева проиграла Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

11:30 Восемь человек погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ По меньшей мере восемь человек погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

11:28 ТАСС: двое россиян находились на борту пропавшего в Афганистане самолёта Двое российских граждан находились на борту частного самолёта Falcon 10, пропавшего с радаров в горах Афганистана. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

11:27 Роналду: когда я выступал за «Манчестер Юнайтед», люди считали меня потерянным Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём выступлении за «Манчестер Юнайтед».

11:23 Захарова: Россия не удивлена защитой ФРГ Израиля от обвинений в геноциде Защита Германии Израиля от обвинений в геноциде не вызвала удивления в России, учитывая отказ Берлина признать вину за преступления Третьего рейха в СССР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

11:20 Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу участия белорусских биатлонистов в зимней Спартакиаде в Челябинской области.

11:13 Пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуми ликвидирован Спасатели ликвидировали пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуми, где расположена Национальная картинная галерея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

11:13 Алискеров снялся с боя против Эрнандеса на UFC 298 из-за инфекции Российский боец среднего веса UFC Икрам Алискеров принял решение сняться с поединка против американца Энтони Эрнандеса.

11:12 Бабиков — о победе в масс-старте: наконец-то удалось сместить белорусов с первой строчки Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в масс-старте на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.

11:11 RT: «Атлетик-групп» выясняет, их ли самолёт пропал в горах Афганистана Компания «Атлетик-групп» в настоящий момент выясняет, их ли самолёт пропал в горах Афганистана.

11:06 «Эдмонтон» выиграл 13-й матч подряд, обновив рекорд НХЛ для канадских клубов «Эдмонтон Ойлерз» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:58 Политик Филиппо назвал безумием призыв главы ЕК продолжать помогать Украине Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумным заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном выделении дополнительных средств для Украины.

10:52 Reuters: Британия потратит более $500 млн на модернизацию ЗРК Sea Viper Власти Великобритании намерены потратить $514 млн на модернизацию зенитного ракетного комплекса Sea Viper, которым британские силы отражают атаки хуситов в Красном море.

10:50 Хачанов проиграл Синнеру и вылетел с Australian Open Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

10:49 Пропавший с радаров в Афганистане самолёт летел в Москву через Ташкент Частный самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в Афганистане, летел из Индии в Россию через Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

10:46 Бабиков выиграл масс-старт на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в большом масс-старте на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.