G&M: Кличко опасается, что при Зеленском Украина движется в сторону автократии

Мэр Киева Виталий Кличко выразил опасения по поводу того вектора, который выбрал президент Зеленский. Бывший боксёр беспокоится, что в стране почти нет свободы слова, высказывать мнение, идущее вразрез с государственной позицией, стало сложно, сообщает издание The Globe and Mail. Украина уходит от тех европейских, демократических ценностей, за которые она боролась всё это время.

По мнению мэра Киева Кличко, «Украина отходит от демократических принципов, за которые она должна бороться», — сообщает издание The Globe аnd Mail.

За последние 2 года в стране стало намного сложнее высказывать альтернативную государственной точку зрения. Журналисты, которые пытаются критиковать политику президента, подвергаются давлению.

«То движение, которое мы видим сейчас, я не могу назвать демократическим. Это пахнет вертикалью и авторитаризмом», — сказал Виталий Кличко в интервью газете The Globe and Mail.

Кличко считает, что на места пытаются ставить исключительно своих людей, а не тех, которых выбрали люди.

Есть несколько примеров того, как пытаются давить на людей с другой точкой зрения и мнением. К журналисту Юрию Николову, который открыто критикует президента, приходили службы и угрожали забрать в армию. Журналистов сайта Bihus.info подвергали «систематической, длительной слежкой и преследованием с целью дискредитации работы команды», — отмечает директор сайта.

Из-за этой однополярной политики люди не понимают, как действительно обстоят дела на фронте, считает мэр Киева.

Петр Бурковский, исполнительный директор киевского аналитического центра сказал, что, по его мнению, критика Кличко была вызвана тем, что Зеленский отстранил его от принятия решений.

Кличко уточнил, что не пытается агрессивно воздействовать на офис Зеленского, но считает нужным высказать своё мнение. «Критика — это не агрессивная деятельность, это помощь, чтобы не совершать ошибок», — сказал Кличко. По его мнению, Украина не должна забывать, что борется за демократию и не должна от неё отступать.