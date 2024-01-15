New York Times Оригинал

New York Times: конфликт на Украине обуздал местных олигархов — по крайней мере, пока

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За время конфликта на Украине местные олигархи потеряли миллиарды долларов, пишет The New York Times. Теперь украинское правительство использует свои полномочия военного времени, чтобы сократить их влияние на экономику и политику.
New York Times: конфликт на Украине обуздал местных олигархов — по крайней мере, пока
AP
Украинский конфликт на время обуздал местных олигархов, пишет The New York Times.

В результате ударов по предприятиям украинские олигархи потеряли миллиарды долларов. Так, согласно Forbes, только за первый год конфликта 20 богатейших украинцев лишились более $20 млрд.

Самый серьёзный удар получил Ринат Ахметов, чьё состояние сократилось на $9 млрд. Сейчас он — один из двух оставшихся у Украины миллиардеров, притом что до конфликта их было 10.

Украинское правительство теперь использует свои полномочия военного времени, чтобы подорвать политическое влияние олигархов. Оно планирует таким образом полностью порвать с ними.

Цель состоит в том, чтобы уменьшить их влияние на экономику и политику и привлечь к ответственности тех, кто участвовал в коррупционной деятельности. Однако, как отмечает издание, это также может быть использовано для того, чтобы уменьшить плюрализм мнений в украинской политике и задвинуть на второй план некоторых оппонентов Зеленского.
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источник
New York Times США Северная Америка
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Владимир Зеленский деньги олигарх спецоперация России на Украине Украина экономика
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