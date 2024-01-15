New York Times: конфликт на Украине обуздал местных олигархов — по крайней мере, пока

19:55
Kan: поддерживающий действия Израиля футболист покинул Турцию
Форвард «Антальяспора» Сагив Йехезкель принял решение покинуть Турцию.
19:54
Молдавские фермеры требуют запретить транзит зерна с Украины автотранспортом
Молдавская ассоциация «Сила фермеров» требует от правительства запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом.
19:51
N-TV: протестующие фермеры освистали главу Минфина Германии
Протестующие фермеры освистали главу Минфина Германии Кристиана Линднера во время его выступления.
19:49
На выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти в стране
Участники форума «Малая Родина — сила России», который проходит на полях выставки «Россия», обсудили значимость муниципального уровня власти в Российской Федерации. Организатором форума стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
19:45
Daily Mail: Линекер призвал ФИФА запретить Израилю участвовать в международном футболе
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился постом с призывом отстранить израильские команды от международных футбольных соревнований.
19:39
Пожар произошёл из-за фена в Пензенской области, погибли три человека
В селе Чемодановка Пензенской области во время пожара погибли три человека, сообщило МЧС России в Telegram.
19:35
Агент Сафонов: у Тюкавина были предложения из Италии до Нового года
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что у его клиента были предложения из Италии.
19:25
Министра обороны США Остина выписали из больницы
Министр обороны США Ллойд Остин выписан из больницы, об этом заявили в Пентагоне.
19:21
Уклонисты используют маскировочные костюмы, чтобы сбежать с Украины
Уклонисты на Украине стали использовать зимние маскировочные костюмы во время попыток нелегально пересечь границу страны.
19:18
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
ЦСКА уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:17
Wildberries заявила о выплате компенсаций 50% владельцев товаров после пожара
Половина продавцов товаров получила первые компенсации после пожара на складе компании Wildberries в Санкт-Петербурге.
19:10
В Совфеде заявили о наращивании попыток Запада дискредитировать выборы в России
Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России установила наращивание странами Запада попыток дискредитации выборов президента в Российской Федерации.
19:05
В РУСАДА не подтвердили наличие 37 положительных допинг‑проб у игроков «Толпара»
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением касательно положительных допинг‑проб хоккеистов «Толпара».
19:04
ЦБ: золотые резервы России по итогам 2023 года достигли нового максимума
Золотые резервы России по итогам прошлого года обновили рекорд, достигнув $155,9 млрд.
19:04
В Тюменской области поздравили ветерана Загайнову с 100-летием
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Загайнову с 100-летием.
18:59
В Крыму с 26 января начнутся экскурсии по бывшему концлагерю
В Симферополе с 26 января начнутся экскурсии по музею мемориального комплекса «Картофельный городок» — бывшему концлагерю фашистов.
18:59
В Нижнекамске построят новую детскую больницу
Новая детская больница появится в Нижнекамске в 2024 году. На эти цели направят 364,5 млн рублей.
18:55
Хоккеисты МХК «Толпар» считают, что запрещённые препараты попали в организм под видом витаминов
Стало известно, как запрещённые препараты могли попасть в организм хоккеистов МХК «Толпар».
18:55
В ульяновских школах отпразднуют день рождения региона
В Ульяновской области 19 января отметят 81-ю годовщину со дня её образования.
18:53
Sky News: на сухогрузе после попадания ракеты хуситов произошёл пожар
На судне, поражённом ракетой хуситов у побережья Йемена, после удара произошёл пожар, сообщает Sky News со ссылкой на данные компании Ambrey.
18:53
«Лада» разгромила «Барыс» в матче КХЛ
«Лада» победила «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
18:51
Власти Кении заявили об усилении мер безопасности на границе с Сомали
Кенийская полиция заявила об усилении мер безопасности в округе Мандера у границы с Сомали.
18:51
Число прошедших диспансеризацию жителей Удмуртии выросло на 24,3% в 2023 году
Количество прошедших диспансеризацию жителей Удмуртии увеличилось на 24,3% в 2023 году.
18:45
dikGAZETE: Зеленский пожалеет о попытке сохранить власть через военные действия
Владимир Зеленский в будущем будет жалеть о том, что пытался сохранить власть за счёт ведения военных действий, считает журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.
18:45
Число вакансий для управленцев в Кировской области увеличилось на 12%
Ежемесячно в Кировской области открывают 70 вакансий для среднего и высшего менеджмента, что на 12% больше, чем годом ранее.
18:42
Буре заявил, что в повестке исполкома IIHF нет вопроса о допуске сборной России
Бывший хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре высказался о допуске сборной России на исполкоме Международной федерации хоккея (IIHF).
18:41
Электроснабжение нарушено в селе Сушаны Брянской области из-за удара ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные нанесли удар по селу Сушаны Климовского района, в результате было нарушено энергоснабжение.
18:39
Артиста Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за перевоза продуктов
Популярный испанский артист Хулио Иглесиас был задержан в аэропорту Доминиканской Республики из-за перевозки продуктов в чемодане.
18:39
В ЯНАО готовят к сдаче пять крупных социальных объектов
В Ямало-Ненецком автономном округе готовят к сдаче пять крупных социальных объектов, заявил губернатор Дмитрий Артюхов.
18:38
В Абхазии хотят повысить штраф для россиян за отсутствие автостраховки
Замдиректора абхазской национальной компании «Гарант-страхование» Ахра Кецба призвал повысить штраф за отсутствие страхового полиса Абхазии у заезжающих в республику автомобилей с российскими номерами.
18:33
Школьники из Ставропольского края стали лауреатами конкурса программы «Классная страна»
Школьники из Шпаковского, Грачёвского и Изобильненского округов Ставропольского края стали лауреатами конкурса детских творческих проектов всероссийской программы «Классная страна».
18:28
Мотогонщик Фалькон умер после аварии на ралли «Дакар»
Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался после травм в результате падения на втором этапе ралли-марафона «Дакар».
18:25
Пентагон подтвердил попадание ракеты хуситов в судно у берегов Йемена
Центральное командование ВС США подтвердило попадание ракеты хуситов в американский сухогруз, который шёл под флагом Маршалловых Островов.
18:24
В центре «Эрмитаж-Выборг» пройдёт выставка работ «Усадьба Марьино»
В центре «Эрмитаж-Выборг» представили выставку работ «Усадьба Марьино» из музейно-выставочного центра «Петербургский художник». Официальное открытие состоится 19 января.
18:22
Суд признал экс-губернатора Челябинской области Дубровского банкротом
Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом бывшего губернатора региона Бориса Дубровского.
18:16
Диетолог Кривошей посоветовала добавить больше клетчатки в рацион после праздников
Ростовский диетолог Анастасия Кривошей рассказала, как восстановить режим питания после новогодних праздников.
18:15
В «Пари НН» планируют согласовать с «Ференцварошем» пункт о проценте с перепродажи Севикяна
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о продаже полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».
18:11
Военная хроника: нетипичная активность авиации США зафиксирована в Чёрном море
Нетипичная активность авиации США зафиксирована в Чёрном море: примерно в 130 км южнее Новороссийска и Керченского моста работает американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.
18:08
Косметолог Моисеенко рассказала об особенностях ухода за кожей зимой
Косметолог Наталья Моисеенко рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период.
18:08
Агент Ленини: будущее Кевина в «Краснодаре» под вопросом
Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.
18:06
RT: основатель «Яблока» Явлинский выехал из России
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выехал из России, видео оказалось в распоряжении RT.
18:03
Курганские проекты вошли в число получателей президентских грантов
Проекты от Курганской области вошли в число получателей Фонда президентских грантов.
18:02
Пранкеров, бегавших по крыше вагона метро в Москве, арестовали
Мировой судья судебного участка №378 Пресненского района Москвы арестовал пранкеров, бегавших по крыше вагона метро.
18:00
В Челябинской области принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»
В Челябинской области 27 педагогам, участникам программы «Земский учитель», выплатят по 1 млн рублей по итогам конкурсного отбора.
17:59
В Ростовской области подготовили 77 мест для крещенских купаний
В Ростовской области оборудовали 77 мест для крещенских купаний, заявили в региональном управлении ГУ МЧС России.
17:58
Каррера считает, что Семак сможет возглавить сборную Бразилии
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что наставник «Зенита» Сергей Семак сможет возглавить сборную Бразилии.
17:58
Психолог Мансурова рассказала о пользе дыхательных упражнений при стрессе
Психолог Ирина Мансурова рекомендовала пятиминутные дыхательные упражнения для снятия стресса.
17:57
На организацию конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде направят 40 млн рублей
Нижегородская область выделит порядка 40 млн рублей на организацию конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Мероприятие пройдёт в Нижнем Новгороде с 22 по 24 мая 2024 года.
17:57
Власти Нижегородской области поздравили сотрудников СК с днём образования ведомства
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников СК с днём образования службы, который отмечается 15 января.
17:57
CNN: офицер ВВС США Марш одержала победу на конкурсе «Мисс Америка — 2024»
Победительницей конкурса «Мисс Америка — 2024» стала офицер ВВС США 22-летняя Мэдисон Марш. Об этом сообщил телеканал CNN.