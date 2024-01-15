New York Times: конфликт на Украине обуздал местных олигархов — по крайней мере, пока

За время конфликта на Украине местные олигархи потеряли миллиарды долларов, пишет The New York Times. Теперь украинское правительство использует свои полномочия военного времени, чтобы сократить их влияние на экономику и политику.

Украинский конфликт на время обуздал местных олигархов, пишет The New York Times.



В результате ударов по предприятиям украинские олигархи потеряли миллиарды долларов. Так, согласно Forbes, только за первый год конфликта 20 богатейших украинцев лишились более $20 млрд.



Самый серьёзный удар получил Ринат Ахметов, чьё состояние сократилось на $9 млрд. Сейчас он — один из двух оставшихся у Украины миллиардеров, притом что до конфликта их было 10.



Украинское правительство теперь использует свои полномочия военного времени, чтобы подорвать политическое влияние олигархов. Оно планирует таким образом полностью порвать с ними.



Цель состоит в том, чтобы уменьшить их влияние на экономику и политику и привлечь к ответственности тех, кто участвовал в коррупционной деятельности. Однако, как отмечает издание, это также может быть использовано для того, чтобы уменьшить плюрализм мнений в украинской политике и задвинуть на второй план некоторых оппонентов Зеленского.