В отличие от своего героя из сатирического сериала «Слуга народа», Владимир Зеленский не справился с тяжёлыми задачами украинской политики, констатирует австрийская газета Der Standard. Его предвыборные обещания так и не были проведены в жизнь, а военные результаты уверенных речей после начала российской спецоперации оказались совсем иными. В итоге он растратил свой престиж, а теперь рискует потерять и свой пост на следующих выборах.

Владимир Зеленский много лет был актёром и предпринимателем, пишет Der Standard. Серьёзные проблемы Украины — коррупция, чрезмерное влияние олигархов, кумовство — представлены в сатирическом сериале «Слуга народа», где он снимался в роли учителя истории Голобородько, который стал президентом и в фильме всегда добивался успеха, потому что умело избегал расставленных для него ловушек.

В первом туре голосования Зеленский набрал 30% голосов, а в решающем втором туре — выдающиеся 73%. Никогда ещё президент на Украине не побеждал с таким большим отрывом. В противовес Порошенко Зеленский хотел вести мирные переговоры с Россией, не собирался выступать против русского языка в стране и обещал бороться с засильем олигархов и коррупцией.

Однако, как и все его предшественники, он не смог провести свою программу в жизнь, столкнувшись со значительным сопротивлением в стране. После 24 февраля предыдущего года перед Зеленским открылись новые возможности, его репутация выросла благодаря его роли верховного главнокомандующего и особенно его ежедневным обнадёживающим выступлениям перед населением, а также международным инициативам по поддержке страны в конфликте с Россией.

Проблема с его уверенными речами заключалась в том, что их военные результаты оказались совершенно иными. За большими ожиданиями последовало большое разочарование. Теперь последствия затянувшихся военных действий на Украине становятся очевидными, а фронт сторонников на Западе рушится. Политика президента, основанная на полном выводе российских войск со всех украинских территорий, теряет поддержку среди населения.

Президент, который пользовался огромной поддержкой различных социальных групп населения и всех регионов страны, когда был избран в 2019 году, сейчас теряет престиж в результате своей политики. Судя по всему, ему угрожает та же опасность, что и подавляющему большинству его предшественников: он может потерять свой пост на следующих выборах. Но самое главное: в отличие от вымышленного учителя истории Голобородько из кино, Зеленский не справился с задачами политики в тяжёлые для страны времена.