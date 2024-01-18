AP: США ищут законный способ использования российских активов для помощи Украине

На фоне неопределённости вокруг выделения дополнительной помощи Украине всё большую популярность на Западе набирает идея использования для нужд Киева замороженных резервов Центрального банка России, сообщает The Associated Press. Однако эксперты предупреждают, что воплощение плана в жизнь может обернуться для Запада серьёзными юридическими и репутационными проблемами.
Прошло почти два года с тех пор, как США и их союзники заморозили резервы Центрального банка России на общую сумму около $300 млрд. Как пишет The Associated Press, с тех пор эти средства оставались неиспользованными по мере продолжения конфликта и западные официальные лица обсуждают возможность и законность отправки денег на Украину.
Последнее время, учитывая, что продолжение выделения военной и финансовой помощи оказалось в неопределённом состоянии, идея использования замороженных активов России набирает всё большую популярность. Во время Всемирного экономического форума на этой неделе в Давосе Владимир Зеленский призвал к принятию «решительного» решения, чтобы замороженные активы «были направлены на защиту и на восстановление» Украины.
Всё большую открытость идее демонстрируют чиновники администрации президента США Джо Байдена, которые ранее отвергали её как юридически обременительную. В Давосе специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что Вашингтон и его союзники продолжают поиски правовой базы для реализации инициативы.
Однако, пишет The Associated Press, эксперты предупреждают, что воплощение плана в жизнь может обернуться для Запада серьёзными юридическими проблемами, дестабилизировать финансовую систему и убедить страны по всему миру в том, что хранить свои резервы в долларах небезопасно, нанеся ущерб репутации США и их валюты.
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